Basisplaats lonkt voor Angeliño: "Ik heb er altijd stiekem op gehoopt"

Benjamin Mendy mist de eerste weken van het nieuwe seizoen, zo verzekeren Engelse media vrijdag.

De linksback van herstelt momenteel in Spanje van een operatieve ingreep en wordt naar verwachting pas half augustus terugverwacht op de training van de Engelse kampioen. De absentie van Mendy biedt kansen voor Angeliño, die onlangs voor circa twaalf miljoen euro werd overgenomen van . "Ik wil zoveel mogelijk speelminuten maken."

"Ik heb altijd de wens gehad om terug te keren bij deze club", laat Angeliño vrijdag optekenen in de Engelse media. "Er was een terugkoopclausule in mijn contract bij PSV, ik moest er afgelopen seizoen dus voor zorgen dat ik presteerde. Ik heb er altijd stiekem op gehoopt dat Manchester City mij zou terughalen." Manchester City speelt op 4 augustus tegen om de Community Shield. Zes dagen later wacht de eerste wedstrijd in de Premier League, uit bij .



"Mijn spel is verbeterd. Ik ben niet meer de speler van voorheen", vervolgt Angeliño. "Ik kijk terug op een geslaagde periode bij PSV en hoop die lijn te kunnen doortrekken. Het spelen in de was een geweldige ervaring, het was fantastisch. De manier van spelen van Manchester City past bij mij. Bij PSV waren we meestal dominant en zo speel ik ook graag." Manager Josep Guardiola kan voor de linksbackpositie ook een beroep doen op Oleksandr Zinchenko.



Angeliño, met een contract tot medio 2023 in het Etihad Stadium, kwam afgelopen seizoen tot 43 wedstrijden namens PSV, dat een jaar geleden ruim vijf miljoen euro voor de Spaanse verdediger neerlegde. De linksback kwam in een eerder stadium tot 35 wedstrijden als huurling van .