Basiskracht Chelsea valt uit in beslissende fase van het seizoen

Antonio Rüdiger komt deze voetbaljaargang niet meer in actie. De Duitser heeft een knieblessure en moet geopereerd worden, aldus Sky Sports.

Het is een flinke tegenvaller voor manager Maurizio Sarri, met zijn ploeg in voorbereiding op de eerste wedstrijd tegen in de halve finale van de . Rüdiger is een vaste waarde in de defensie van de winnaar van 2013. Andreas Christensen verving de Duitse verdediger op Old Trafford en de kans is groot dat de Deen ook in Duitsland naast David Luiz in het hart van de -verdediging wordt geposteerd.



Rüdiger, sinds 2017 actief in Engeland, mist tevens de returnwedstrijd op Stamford Bridge en ziet ook een eventuele finale vanaf de tribune. Het elftal staat bij winst op Eintracht Frankfurt tegenover stadsgenoot of . Deze ploegen vechten in de andere halve finale om een plaats in de eindstrijd in Azerbeidzjan.



Chelsea speelt aanstaande zondag de laatste Premier League-wedstrijd op eigen veld van dit seizoen. Bekerfinalist komt op bezoek in West-Londen. Een week later volgt de seizoensafsluiter in het stadion van . De huidige nummer vier heeft een voorsprong van twee punten op Arsenal. Nummer zes volgt op drie punten.