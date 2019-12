Bartomeu verschaft duidelijkheid: "Dat kunnen we ons niet veroorloven"

Arturo Vidal wordt de voorbije weken nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij Barcelona.

zou de voornaamste kandidaat zijn om de Chileense middenvelder over te nemen, daar hij trainer Antonio Conte nog kent van hun gezamenlijke tijd bij . Josep Maria Bartomeu, president van , verzekert in gesprek met La Repubblica dat zijn club in januari echter geen spelers kwijt wil.

"We verwachten geen beweging in januari. Onze selectie is perfect in balans. Dat betekent dat we in principe niks missen, maar we het ons ook niet kunnen veroorloven om iemand te verliezen."

"Het is me al meerdere keren gebeurd dat een speler te kennen geeft dat hij wilde vertrekken, maar nog nooit in januari. Altijd aan het einde van het seizoen. In sommige gevallen laten we spelers met zo'n wens vertrekken. Maar het komt ook voor dat we proberen om spelers te overtuigen van een langer verblijf", legt Bartomeu uit.

Ivan Rakitic werd de afgelopen tijd tevens in verband gebracht met een vertrek bij Barcelona, daar onder meer Juventus en Internazionale geïnteresseerd waren in zijn diensten. De Kroatische middenvelder heeft de laatste tijd vaker gespeeld en noemt Barcelona nu de 'perfecte plaats' voor hem.

"Ik wil hier blijven genieten en proberen om met het team te verbeteren. Er zijn veel dingen gebeurd in de afgelopen maanden. Soms moet je dat accepteren, er gebeuren dingen die je niet altijd begrijpt. Ik ben blij dat ik hier minuten kan maken en het vertrouwen heb verdiend van mijn trainer en ploeggenoten."

Naast uitgaande transfer, wordt er de laatste tijd ook veelvuldig gespeculeerd over vermeende targets van Barcelona. Lautaro Martínez van Internazionale is al meerdere keren in verband gebracht met een overstap naar Catalonië.

"Deze vraag is een valstrik", reageert Bartomeu als Martínez ter sprake wordt gebracht. "Ik kan zeggen dat Internazionale erg goed speelt en hij is niet de enige die indruk op me heeft gemaakt. Het is geen toeval dat ze bovenaan staan in de ."