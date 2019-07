Bartomeu reageert op aantijgingen Atlético: "Ze hebben geen bewijs"

Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu heeft bij de presentatie van Antoine Griezmann gereageerd op de aantijgingen van Atlético Madrid.

De Madrilenen zijn het niet eens met de gang van zaken rondom de transfer van Griezmann naar en willen bovenop de 120 miljoen euro nog 80 miljoen euro ontvangen. Bartomeu denkt dat er weinig kans is dat Atléti gelijk zal krijgen aangezien er volgens hem geen bewijs is voor onrechtmatig handelen.



Griezmann gaf op 14 mei van dit jaar al aan dat hij de club deze zomer zou verlaten. De ontsnappingsclausule in zijn contract bedroeg toen nog 200 miljoen euro, een bedrag dat met 80 miljoen euro zou zakken op 1 juli. Barça maakte uiteindelijk de deal met Griezmann vorige week bekend en maakt 120 miljoen euro over naar . De Madrileense clubleiding is boos, want zij zijn ervan overtuigd dat er in maart al een akkoord was tussen Griezmann en Barcelona.



Middels een statement via de officiële kanalen kondigde de club van trainer Diego Simeone stappen aan. "De speler maakte op 14 mei, voordat de clausule werd aangepast, bekend dat hij de club zou verlaten. Atlético gelooft daarom dat de beëindiging van het contract, afgaande op eerder gebeurtenissen en acties van de speler, al voor het einde van het afgelopen seizoen plaatsvond. De club is daarom begonnen met het in werking stellen van procedures die zijn belangen en rechten moeten beschermen."



Bartomeu geeft Atlético weinig kans tot slagen. "Ik heb gesproken met Atlético Madrid, maar is op geen enkele manier bewijs. Ik begrijp dat Atlético zijn belangen verdedigt. Ik heb gesproken met Enrique Cerezo (voorzitter van Atlético Madrid, red.) We zullen zien wat er gaat gebeuren, maar er valt weinig over te zeggen. We hebben contact opgenomen met Griezmann nadat hij in een video afscheid nam van de fans", aldus de voorzitter zondag bij de presentatie van Griezmann.



Bartomeu liet tot slot weten dat Barcelona er alles aan zal doen om deze zomer nog meer spelers aan te trekken. "We willen de beste spelers hebben. We hebben al een competitief team en krijgen nu Griezmann er op het juiste moment bij. We zullen niet stoppen om te proberen onze ploeg te verbeteren."