Bartomeu plant vooruit bij Barcelona: "We moeten de club voorbereiden op de tijd zonder Messi"

Het vooruitzicht van een Barcelona zonde Lionel Messi laat de Catalaanse fans sidderen, maar de voorzitter is zich al aan het voorbereiden op die dag.

Josep Maria Bartomeu zegt dat de club investeert in 'geweldige jonge spelers' om voorbereid te zijn op een leven zonder Lionel Messi. Met 29 goals in 28 wedstrijden is de aanvoerder ook dit jaar weer de sterspeler in het keurkorps van Ernesto Valverde, maar de 31-jarige topscorer van La Liga is waarschijnlijk aan zijn laatste seizoenen bezig in de wereldtop.

De Argentijnse superster is 34 als zijn contract in 2021 afloopt en hoewel Bartomeu verwacht dat hij er nog een paar jaar aan vast plakt, weet hij dat dit niet voor eeuwig door kan blijven gaan. De Catalanen hebben al twee jonge spelers aangetrokken om vanaf deze zomer te bouwen aan een team voor de toekomst.

Frenkie de Jong stapt aan het einde seizoen over van Ajax en zijn komst kost de club 86 miljoen euro. De twintigjarige rechtsback Emerson is bovendien op zijn weg vanaf Atlético Mineiro. Die twee deals volgen nadat men zich de afgelopen twee transferperiodes al verzekerde van de komst van jonge sterren als Malcom, Arthur, Clemen Lenglet en Jean-Clair Todibo.

Bartomeu's tijd als voorzitter loopt in 2021 ten einde en hij is vol vertrouwen dat hij de Spaanse kampioen in goede staat kan overdragen. Het is zijn wens om de plek bij de Europese elite te behouden, zelfs als hun talisman zijn carrière afsluit. "Ik weet dat Lionel op een dag gaat zeggen dat het genoeg is geweest", sprak de voorzitter bij BBC Radio 5Live. "We moeten de club voorbereiden op die tijd."

"We halen geweldige jonge spelers naar hier omdat we deze succesperiode willen verlengen. Dat is onze verantwoordelijkheid. Mijn mandaat is over twee seizoenen ten einde, dus moet ik de club in een geweldige positie achterlaten. Ik wil tegen de nieuwe voorzitter kunnen zeggen 'dit is onze erfenis'."

Messi is momenteel topscorer van Spanje met 21 goals en hij is op de goede weg om voor de tiende keer de landstitel op te eisen met Barcelona. De Catalanen staan zes punten voor op Atlético Madrid en aartsrivaal Real Madrid volgt al op acht punten. De Koninklijke is ook in de halve finale van de Copa del Rey de tegenstander, terwijl Barça het in de achtste finale van de Champions League opneemt tegen Olympique Lyon.