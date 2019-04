Bartomeu: "Dembélé is nu al een betere speler dan Neymar"

Barcelona-voorzitter Josep Bartomeu is van mening dat de jonge Fransman een betere voetballer is dan de Braziliaan die de Catalanen de rug toekeerde.

Neymar verliet Barça in 2017 voor een recordtransfer van 222 miljoen euro en Ousmane Dembélé werd voor 105 miljoen euro aangetrokken als zijn vervanger. Bartomeu vindt dat de aanwinst zijn voorganger inmiddels voorbij is gestreefd en gaat ook in op de situatie van die andere peperdure aankoop Philippe Coutinho.

"Ik heb uitgelegd dat we met het geld voor Neymar een project zijn gestart met Dembélé en Coutinho, aldus Bartomeu, die te gast was bij TVE in Spanje. "Dembélé haalt een hoger niveau dan Neymar. Hij is een veel betere speler en is al gewend hier. Coutinho is ook geweldig. Hij wordt beter en beter. Het is niet gemakkelijk om voor te spelen, maar hij geniet het vertrouwen van de coach.

"Hij is van wereldklasse en we verwachten veel van hem. Hij zal bij Barcelona blijven", verzekert hij over de Braziliaan, die met een uitgaande transfer in verband werd gebracht. Die geruchten kunnen wat Bartomeu betreft de prullenbak in. "Hij is anders en Barcelona heeft spelers nodig die iets anders kunnen brengen."

De 56-jarige beleidsbepaler ziet dat beetje extra's ook terug in Frenkie de Jong, die deze zomer voor maximaal 86 miljoen euro van overstapt naar Camp Nou. Mogelijk dat ook zijn ploeggenoot Matthijs de Ligt hem volgt, maar die veelbesproken transfer is nog niet rond.

Lees beneden verder

Bartomeu sluit wel uit dat Antoine Griezmann gekocht zal worden van . "De Jong wilden we in de zomer halen, maar er stond veel druk op omdat andere clubs hem ook wilden. Daarom hebben we de zaken vervroegd. We hebben een erg goede relatie met Ajax", benadrukt Bartomeu, die niet kan zeggen of dat een voordeel op gaat leveren met betrekking tot De Ligt.

"Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Het lijkt erop dat hij te koop zal zijn en uit gesprekken met onze coach zal moeten blijken of wij dan in de markt zijn of niet. Zijn speelstijl past in ieder geval bij ons en ik ben fan. Ajax is een opleidingsclub, maar we hebben nog niet gepraat. Griezmann is hoe dan ook geen optie."

Tot slot werd Bartomeu gevraagd naar het vooruitzicht om tegen oud-trainer Pep Guardiola te spelen of dat Cristiano Ronaldo met de tegenstander kan zijn in een eventuele CL-finale. "Barcelona is voor niemand bang, maar we kunnen niet speculeren over wat er kan gebeuren. We zijn nog niet voorbij de kwartfinales. Guardiola moet ooit terugkeren bij Barcelona, maar nu is hij bij en daar doet hij het erg goed." Barcelona verdedigt dinsdagavond in eigen huis een krappe 1-0 voorsprong op .