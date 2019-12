Bart Ramselaar ziet beelden: "Ik herken mezelf er niet in, misschien frustratie"

Bart Ramselaar hielp FC Utrecht zondagmiddag met een laat doelpunt aan een minimale overwinning op FC Groningen (0-1).

De aanvallende middenvelder liep negen minuten voor tijd een voorzet van Gyrano Kerk tegen de touwen en revancheerde zich daarmee van een mindere periode. Ramselaar erkent na afloop dat zijn reactie die volgde na het doelpunt daarvan het gevolg was.

De afgelopen zomer van overgekomen middenveld was dit seizoen lang basisspeler bij , maar de laatste weken opteert trainer John van den Brom voor anderen. Ramselaar mocht vanmiddag tegen echter invallen na ongeveer een uur spelen en haalde zijn gram, door in de 81ste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd te maken. Hij reageerde zichtbaar emotioneel op zijn treffer en leek zich in woord en gebaar te richten naar de reservebank van FC Utrecht.

"Er kwam een beetje emotie en frustratie los bij me. Maar dat hoort er bij, denk ik. Ik weet niet wat ik riep, echt niet. Ik herken mezelf er niet echt in. Emoties, misschien een beetje frustratie, zo ziet het eruit", reageert Ramselaar na afloop voor de camera van FOX Sports wanneer hij wordt geconfronteerd met de beelden.

De middenvelder geeft toe dat hij het de laatste weken lastig heeft. "Ja, ik was wel gefrustreerd. Ik denk dat elke speler wil voetballen. Daarom was ik een beetje gefrustreerd, maar als ik in het veld kom moet ik er staan en dat heb ik vandaag gedaan."

"Ik heb een periode gespeeld en daarna niet meer. Dat kwam eigenlijk uit het niets voor mij. Dan moet je laten zien dat je wel hoort te spelen. Dat was het enige dat ik vandaag kon doen. Natuurlijk praat je erover met de trainer, maar het belangrijkste is wat je doet op het veld. Ik moet me terugknokken", vervolgt Ramselaar, die tijdens de laatste twee competitieduels van FC Utrecht negentig minuten op de bank zat.

"Ik ging er van uit dat ik vandaag ging starten, maar dat zijn de keuzes die de trainer maakt. Ik weet niet precies waar het op is gebaseerd. Natuurlijk wil ik altijd spelen, maar nogmaals: ik ben blij dat ik me vandaag heb laten zien. Ik zal nog met de trainer praten, maar ik wil natuurlijk vanaf het begin starten. Ik hoop dat dat het geval zal zijn in de volgende wedstrijd", besluit Ramselaar.