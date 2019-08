'Bart Ramselaar vindt oplossing en verlaat PSV per direct'

Bart Ramselaar staat voor een terugkeer bij FC Utrecht.

De middenvelder komt per direct over van , zo meldt het Eindhovens Dagblad vrijdagmiddag. In Eindhoven was Ramselaar op een zijspoor beland, waardoor een vertrek bespreekbaar was voor de topclub. troeft meerdere competitiegenoten af met de komst van Ramselaar.

PSV nam Ramselaar drie jaar geleden voor een kleine vijf miljoen euro over van FC Utrecht en zijn beginperiode in het Philips Stadion was veelbelovend. Met de entree van Mark van Bommel als oefenmeester een jaar geleden veranderde het perspectief van de middenvelder op ingrijpende wijze. De reservespeler mocht in januari al vertrekken, al werd er destijds geen deal gesloten met een geïnteresseerde club.

Lees beneden verder

Het contract van Ramselaar in Eindhoven liep nog twee seizoenen door. De 23-jarige middenvelder, drievoudig international van Oranje, levert PSV zodoende een transfersom op. De hoogte daarvan is nog niet bekend. Eerder deze week meldde Voetbal International dat club bereid was om Ramselaar met verlies te verkopen, om eventueel via een doorverkooppercentage de oorspronkelijke investering weer terug te verdienen.

en sc hadden ook belangstelling voor Ramselaar, maar FC Utrecht trekt dus aan het langste eind. Hij genoot een deel van zijn jeugdopleiding in Utrecht en kwam vanaf maart 2015 tot het eind van het seizoen 2015/16 tot 41 competitiewedstrijden voor de club.

Ramselaar stapte vervolgens over naar PSV, waarvoor hij tot 62 optredens kwam in de . Vorig seizoen was hij bovendien goed voor negen wedstrijd namens Jong PSV in de .