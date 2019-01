Bart Ramselaar slaat transfer af en ziet tijd wegtikken

Bart Ramselaar hoopt PSV voor de sluiting van de transfermarkt te verlaten, maar blijkt niet ten koste van alles te willen vertrekken.

Volgens Het Belang van Limburg heeft de middenvelder van PSV bedankt voor een overstap naar Sint-Truiden. Hij werd door de Belgische club gezien als potentiële opvolger van Roman Bezoes, die verkaste naar AA Gent.

Ramselaar komt dit seizoen niet voor in de plannen van trainer Mark van Bommel en speelde pas 21 minuten in de Eredivisie. PSV voelt niets voor een verhuurperiode, maar is wel bereid om de reservespeler te verkopen. Eerder deze maand meldde het Eindhovens Dagblad dat een overstap naar het buitenland 'de enige optie' lijkt en dat PSV een bedrag van circa drie miljoen euro wil ontvangen.



Als de koploper van de Eredivisie Ramselaar voor dat bedrag verkoopt, dan maakt men verlies op de middenvelder. De 22-jarige Ramselaar ruilde FC Utrecht in de zomer van 2016 immers voor 4,3 miljoen euro exclusief bonussen in voor zijn avontuur in het Philips Stadion. Omdat hij niet naar Sint-Truiden gaat, zal de nummer zeven van de Belgische Pro League een nieuwe poging doen om Geoffry Hairemans te huren van Antwerp.



Ramselaar had dit seizoen nog geen enkele basisplaats in de competitie, speelde drie keer meer mee met Jong PSV en kreeg vorige maand de pijnlijke mededeling dat hij niet tot de selectie behoorde voor het uitduel met Internazionale in de Champions League. De Amersfoorter speelde sinds zijn komst 62 duels voor PSV in de Eredivisie. Zijn contract in het Philips Stadion loopt door tot de zomer van 2021.



Tommie van der Leegte, oud-middenvelder van PSV, oordeelde dinsdag in gesprek met Omroep Brabant dat de stap van de subtop naar de top van de Eredivisie te groot is gebleken voor Ramselaar. Het feit dat PSV alleen wil verkopen, maakt het volgens Van der Leegte nog moeilijker voor Ramselaar. "Ik zou zo geen club weten waar hij heen kan. Een verhuur zou beter zijn voor hem, maar de vraag is of PSV daarmee akkoord gaat."