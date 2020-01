Barcelona's nieuwe coach: Wie is Quique Setien? De Cruijff-adept als alternatief voor Xavi

Goal vertelt je alles wat je moet weten over de oud-coach van Real Betis, die nu is aangesteld als opvolger van Ernesto Valverde bij Barcelona.

Quique Setien is de nieuwe trainer van , zo heeft de Catalaanse grootmacht bekend gemaakt.

Zowel Xavi als Ronald Koeman weigerden nu in te stappen bij hun oude club, dus is hij de derde keuze om de tegenvallende Valverde te vervangen.

De ontslagen trainer maakte de club in zijn beide seizoenen kampioen en stond ook nu gedeeld eerste, maar hij bracht geen succes in de en liet zijn ploeg saai voetballen.

De druk op zijn schouders nam verder toe nadat ook de Supercopa niet werd gewonnen na een nederlaag in de halve eindstrijd tegen .

Barcelona had graag Xavi aangesteld als opvolger, maar de huidige coach van Al-Sadd wilde zijn huidige club niet in de steek laten en zou liever in de zomer aantreden.

Setien heeft nu echter een contract gekregen tot medio 2022, dus het is onwaarschijnlijk dat de oud-middenvelder binnenkort aantreedt in Camp Nou.

De fans zullen het dus voorlopg met Setien moeten doen, maar wie is deze man? Goal somt alles op wat je over hem moet weten.

Wie is Quique Setien?

Setien verwierf bekendheid als speler bij Racing Santander, waar de oud-middenvelder bekend staat als 'El Maestro' dankzij zijn skills die hij opdeed in het beachvoetbal.

Hij bracht twaalf seizoenen door bij de club uit zijn woonplaats. Ook speelde hij nog even bij Atlético Madrid en Logrones, voordat hij na een korte periode bij in 1996 afzwaaide als profspeler.

Het was voor niemand een verrassing dat hij in het jaar 2000 zijn trainersloopbaan startte bij zijn geliefde Racing. Avonturen bij Poli Ejido en Logrones volgden voordat hij even bondscoach werd van Equatoriaal Guinea.

Ook was hij vijf jaar lang trainer van Lugo, dat onder zijn leiding opklom naar de Segunda Division B. In oktober 2015 nam Setien het stokje over bij Las Palmas, wwat zich van de degradatiezone opwerkte naar de 11e plek in LaLiga en het seizoen bijna naar de mocht.

Las Palmas kwam uiteindelijk nipt tekort, maar Setien kreeg veel lof voor zijn attractieve speelstijl, met op balbezit gestoeld voetbal.

Een logische vervolgstap voor hem was , dat hem in 2017 een baan aanbood als hoofdtrainer.

In zijn eerste seizoen stelde hij Europees voetbal veilig met een knappe zesde plaats, terwijl hij de fans op de banken kreeg met een heerlijke 5-3 zege op stadgenoot .

Setien's ploeg zette veel spectaculaire uitslagen neer, wat zelfs resulteerde in een onmogelijk geachte 3-4 zege op Barcelona in november 2018 - de laatste thuisnederlaag van zijn nieuwe werkgever.

Hij verliet Betis echter in de zomer van 2019 na een teleurstellend seizoen met een tiende plaats als gevolg. De ploeg was lang op weg naar een topklassering, maar stortte in de laatste weken in.

Setien wordt echter nog steeds op handen gedragen vanwege zijn offensieve voetbalstijl en het ontwikkelen van talenten als Fabian Ruiz en Barcelona's linksback Junior Firpo.

De schaakliefhebber, die zelfs speelde tegen wereldkampioenen Anatoli Karpov en Gary Kasparov, gelooft dat sommige aspecten van het spel toegepast kunnen worden in het voetbal.

Setien kiest vaak voor een 4-2-3-1 formatie, maar zijn grootste obsessie is het hebben van balbezit. "Soms zie je spelers opeens doorbreken waarvan je denkt 'Holy shit, waar komt hij vandaan?"

"En dat allemaal omdat je ze iets meegeeft waar ze van houden, de bal", aldus Setien. Het is dus niet verrassend dat Barcelona fan is van Setien en zijn voetbalfilosofie.

Sergio Busquest kijkt uit naar de samenwerking met zijn nieuwe baas die hij ooit een gesigneerd shirt gaf. "Voor Quique, uit liefde en bewondering voor jouw kijk op voetbal. Al het beste."

Setien maakt er geen geheim van dat hij zijn filosofie heeft gebaseerd op de belangrijkste man in de geschiedenis van Barcelona: Johan Cruijff.

"Ik weet nog toen Johan Cruijff's Barcelona op bezoek kwam", vertelde Setien in 2019 aan The Coaches Voice.

"We waren de hele wedstrijd druk achter de bal aan het rennen en ik zei tegen mezelf: "Dit vind ik mooi. Ik wil bij hen spelen en snappen hoe dit mogelijk is."

"Hoe kan een team de bal zo vaak hebben dat de tegenstander er alleen maar achteraan kan hollen? Vanaf dat moment heb ik geprobeerd dat te doorgronden."

"Ik begon het voetbal echt te analyseren, zodat ik kon begrijpen wat ik voelde. Ik nam mezelf voor dat ook in praktijk te brengen als ik coach zou worden."

En nu krijgt hij de kans om dat voetbal te etaleren bij de club die zo vurig verlangt naar het mooie voetbal dat eens in hun stadion is geboren.