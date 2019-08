Barcelona's Dembélé-dilemma: Wanneer begint de aanvaller voor zichzelf te zorgen?

De Fransman zal waarschijnlijk nog steeds in Camp Nou zijn nadat de transfermarkt is gesloten, maar het wordt tijd dat hij fit en gefocust wordt.

Ernesto Valverde wist dat de vraag zou komen.

trof de volgende avond in de , maar de wedstrijd in de groepsfase in Camp Nou werd overschaduwd door het nieuws dat Ousmane Dembélé opnieuw te laat was gekomen voor de training.

Gevraagd of hij ooit eerder een speler met zulke nalatigheid was tegengekomen, grapte de voormalige vleugelspeler: "Het is met mij gebeurd!"

Bij die gelegenheid afgelopen december slaagde Valverde erin de stemming te verlichten met zijn grapje.

Maar de onophoudelijke slechte discipline van Dembélé is niet langer een grapje in Barcelona.

Niet na zijn laatste voorval.

Na de nederlaag van Barcelona tegen Athletic Club in de openingswedstrijd van LaLiga vorige week vrijdag, vertelde Dembélé teamarts Xavi Yangues dat hij wat pijn voelde in zijn linkerdij.

De wedstrijd in San Mamés was de eerste keer dat de blessure-gevoelige vleugelspeler negentig minuten maakte in een competitieve wedstrijd sinds januari, maar Dembélé stond erop dat het goed met hem ging.

Volgens zijn zaakwaarnemer, Moussa Sissoko, had de aanvaller het gevoel dat hij aan niets meer dan kramp leed.

De spelers van Barça kregen de rest van het weekend vrij, maar Yangues zei dat Dembélé hem onmiddellijk moest bellen als de pijn op enigerlei wijze verergerde.

De 22-jarige pakte nooit de telefoon. Pas toen hij op maandag terugkeerde voor de training, informeerde Dembélé het medische team van de club over toegenomen ongemak in zijn hamstring.

Daaropvolgende tests onthulden een scheur van vier centimeter, waardoor de Franse international vijf weken uitgeschakeld is.

Barcelona was woedend.

Sissoko werd gedwongen om berichtgeving te ontkrachten dat Dembélé de blessure had verergerd door op een luchthavenbank in Bilbao te slapen voordat hij voor het weekend naar Senegal vloog. Hij drong erop aan dat zijn cliënt in feite naar was teruggekeerd om zijn moeder te bezoeken.

De perceptie in Camp Nou bleef echter dat Dembélé niet honderd procent open was geweest met de club over de ernst van de pijn die hij ervoer na de wedstrijd in San Mamés.

Spelers met een snelheid zo explosief als dat van Dembélé, zijn natuurlijk gevoeliger voor hamstringproblemen, met Michael Owen als een bekend voorbeeld. Maar Barça's probleem met de Fransman is een waargenomen gebrek aan professionaliteit, het idee dat hij niet genoeg doet om voor zijn lichaam te zorgen.

Dit is de derde hamstringblessure sinds hij in de zomer van 2017 al vervanger werd gehaald voor Neymar. Barcelona maakte aanvankelijk 105 miljoen euro over aan .

Er zijn in totaal vijf spierblessures geweest, evenals talloze meldingen van Dembélé en zijn entourage die 's nachts uren opblijven voor het spelen van videogames.

"Het is een rommelig leven", vertelde de voormalige chef van de speler, Michael Naya, vorige week aan Le Parisien . "Ik heb nog nooit alcohol gezien, maar hij respecteert de rustperiodes helemaal niet."

"Er is geen structuur om hem heen."

Barça heeft zijn best gedaan om wat te bieden. Aanvoerder Lionel Messi gaf zelfs toe dat de speler het op zich hadden genomen om Dembélé te helpen zijn onbetwiste talent niet te verspillen.

"Op het veld is Dembélé een fenomeen en het hangt van hem af hoe goed hij wordt", vertelde de Argentijn aan Marca .

"Hij heeft alle kansen in de wereld om te doen wat hij wil. Hij kan een van de beste zijn."

"Anderzijds is hij een jonge kerel die zich aanpast aan de stad en de club."

"Hoe minder je erover spreekt, hoe beter. Het is noodzakelijk om hem te verlaten zodat hij rustig kan zijn."

"Hij heeft zijn fouten al gerealiseerd en heeft ze rechtgezet. We gaan hem helpen zich te concentreren op voetbal."

Sergio Busquets sprak optimistisch over de groei van Dembélé tijdens de voorbereiding en verklaarde hij "hij er beter uitziet".

"Iedereen heeft moeite om naar een nieuwe club te gaan, met een andere taal en een andere filosofie."

"Hopelijk gaat alles dit jaar beter omdat hij veel te geven heeft en we veel van hem verwachten."

Jose Mario Bartomeu was er zeker altijd snel bij om Dembélé zijn steun te geven en beweerde zelfs eerder dit jaar dat Barcelona geen intersesse had om Neymar opnieuw vast te leggen omdat hij een inferieure speler was.

"Ousmane is een jonge kerel die bij een enorme club is gekomen en dat is niet eenvoudig", vertelde de clubvoorzitter aan TVE . "Maar hij heeft zich aangepast en hij is veel beter dan Neymar."

De dingen zijn echter snel veranderd.

Nog maar een maand geleden hadden Barça en Bartomeu nog steeds alle vertrouwen in het vermogen van Dembélé om een wereldtopper te worden.

In die fase was het Philippe Coutinho die als vervangbaar werd beschouwd. Daarom mocht de Braziliaan op huurbasis vertrekken naar , ook al was hij pas in januari 2018 van overgenomen - en voor nog meer geld (160 miljoen euro).

Dembélé daarentegen werd nog steeds beschouwd als de toekomst van Barcelona. Een overtuiging die was gebaseerd op het feit dat, wanneer hij volledig fit en gefocust was, de pijnsnelle en tweebenige vleugelspeler soms bijna niet te stoppen was.

Na het Bilbao-incident zijn de Catalanen echter zo gedesillusioneerd in Dembélé dat ze zelfs overwegen hem te gebruiken als ruilmiddel om Neymar terug te halen naar Camp Nou.

De delegatie van Barcelona die dinsdag in Parijs is aangekomen voor verdere gesprekken met , heeft dat idee waarschijnlijk opnieuw besproken. De -ploeg is meer geïnteresseerd is rechtsback Nelson Semedo, terwijl Barça nu voorstander is van alleen een geldbedrag.

Natuurlijk zou een verhuizing naar het Parc des Princes logisch zijn geweest. Thomas Tuchel zou zeker openstaan voor een reünie met Dembélé, een speler met wie hij een seizoen werkte bij Borussia Dortmund.

"Ousmane is een ongelooflijke speler, echt getalenteerd. Ik kon zijn geweldige vaardigheden op elke trainingssessie aanschouwen", zei de PSG-trainer vorig jaar.

"Hij is ook een geweldig mens. Hij is een beetje gek. Hij is echt een aardige jongen, maar een beetje gek."

"Hij houdt van lachen, maar kan ook zeer serieuze gesprekken voeren."

Misschien is het tijd dat Dembélé er een met zichzelf gaat voeren. Hij wil in Camp Nou blijven, maar de enige reden dat hij waarschijnlijk nog steeds in Catalonië actief zal zijn wanneer de transfermarkt sluit, is omdat hij opnieuw geblesseerd is.

Barcelona deed zijn uiterste best om voor hem te zorgen. Maar in dit stadium moet hij voor zichzelf gaan zorgen.