Barcelona zonder Messi; De Jong mag hopen op basisplek

Barcelona begint zonder Lionel Messi aan het nieuwe seizoen in LaLiga.

De aanvaller maakt geen deel uit van de wedstrijdselectie voor het openingsduel met Athletic Club van vrijdagavond. Frenkie de Jong zit wel in de negentienkoppige selectie en kan zijn officiële debuut gaan maken.

Messi kampt met een kuitblessure en miste daardoor al een groot deel van de voorbereiding. Deze week sloeg de Argentijn de training van over. "We zijn blij met de progressie die hij maakt, maar hij heeft nog niet met de groep meegetraind", liet trainer Ernesto Valverde donderdag weten.

"Hij werkt nu nog een individueel oefenprogramma af, maar dat is heel wat anders dan het spelen van een wedstrijd. We zullen dus moeten afwachten hoe het verder gaat met hem, maar we houden er niet van om risico’s te nemen met onze spelers, zeker niet met iemand als Leo ."

Op de geblesseerde Messi na beschikt Valverde over een fitte selectie, afgezien van reservekeeper Neto. De oefenmeester heeft ervoor gekozen om Arthur en Arturo Vidal niet mee te nemen naar het San Mamés in Bilbao. Spaanse media houden overigens rekening met een basisplaats voor De Jong in Bilbao; hij vormt vermoedelijk een middenveld met Ivan Rakitic en Sergio Busquets. Het duel met Athletic is de seizoensopener in LaLiga; alle andere duels in de eerste speelronde worden op zaterdag of zondag gespeeld.

De vermoedelijke opstelling van Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, De Jong; Dembélé, Luis Suárez, Griezmann