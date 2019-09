'Barcelona zit in de maag met Víctor Valdés na nieuw incident'

De zorgen binnen Barcelona om Víctor Valdés zijn de laatste weken gegroeid.

De trainer van Onder-19 heeft in zijn eerste maanden als jeugdtrainer voor veel problemen gezorgd bij de club en dat wordt hem niet in dank afgenomen, zo schrijft Mundo Deportivo.

Er is binnen de club grote ontevreden over zijn omgang en werkwijze. Dat hij als enige trainer niet aanwezig was tijdens een diner van La Masía is het zoveelste incident in twee maanden tijd.

De voormalig doelman werd aan het begin van het seizoen aangesteld als de nieuwe trainer van het hoogste jeugdteam van de Spaanse grootmacht. Zijn eerste weken zijn allesbehalve plezierig verlopen.

Zijn absentie bij het diner wordt hem niet in dank afgenomen, zeker niet na zijn tegenvallende debuut in de competitie. Tegen (0-1 winst) werd hij wegens commentaar op de leiding met rood weggestuurd.

Hij zou f*ck you gezegd hebben tegen de scheidsrechter. Vanaf de tribune moest hij het restant van de wedstrijd toekijken. Valdés is door de Spaanse bond voor twee wedstrijden geschorst.

Het was het zoveelste incident in korte tijd. Vorige maand kwam de jeugdtrainer negatief in het nieuws toen hij op de Otten Cup in Eindhoven weigerde de troostfinale tegen te spelen.

Hij gaf als reden aan dat zijn spelers te weinig rust zouden krijgen tussen de wedstrijden door. Ook vond hij het veld niet goed genoeg.

Na de nederlaag tegen in de halve finale wilde de coach met zijn team zo snel mogelijk naar huis. De toernooiorganisatie kon de wedstrijd om de derde en vierde plaats niet door laten gaan.

Bij de opening van Estadi Johan Cruyff verloor Onder-19 met 0-2 van . Valdés zag in deze wedstrijd af van het spelen met buitenspelers, een speelwijze waar Barcelona onder Cruijff groot mee is geworden.

Ook dit besluit was tegen het zere been van de clubleiding. In de Youth League werd vervolgens met 2-1 verloren van , waardoor de kritiek op de coach steeds meer toeneemt.