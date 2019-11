Barcelona ziet in Martínez en Haaland opvolgers voor Suárez

De Catalanen hebben de twee spitsen bovenaan hun verlanglijst gezet, die waarschijnlijk in de regio van honderd miljoen euro moeten kosten.

heeft van Lautaro Martínez en Erling Braut Haaland hun belangrijkste transferdoelwitten voor komende zomer gemaakt, aangezien de Spaanse grootmacht op zoek is naar een opvolger van Luis Suárez.

De 32-jarige Suárez nadert de herst van zijn carrière en de Blaugrana willen graag een vervanger voor de lange termjin aantrekken in de zomer van 2020, daar er geen back-up aanwezig is voor de Uruguayaan in de selectie van Ernesto Valverde. Goal begrijpt dat Martínez en Haaland bovenaan de verlanglijst staan van de club, waar beide spitsen een goede start van het seizoen 2019/20 hebben genoten.

Na het vertrek van Mauro Icardi is Martínez de eerste spits van geworden en hij steekt in een uitstekende vorm. In zestien wedstrijden in alle competiies scoorde hij acht keer en gaf hij drie assists.

Dankzij de goede prestaties zijn de Milanezen de gesprekken geopend met de zaakwaarnemer van de spits over een contractverlenging, ondanks dat zijn huidige verbintenis nog doorloopt tot de zomer van 2023. I Nerezzurri willen graag een transferclausule van tweehonderd miljoen euro opnemen in de nieuwe verbintenis om zo geïnteresseerde clubs af te schrikken.

Barça's sportief directeur Eric Abidal sprak onlangs zijn bewondering uit over Martínez, die waarschijnlijk honderd miljoen euro zou moeten kosten als hij aan het einde van het lopende zomer zou worden vastgelegd.

Haaland beleeft dit seizoen zijn grote doorbraak. In 18 wedstrijden voor de Oostenrijkse landskampioen RB Salzburg scoorde hij 26 keer, waaronder 7 in 4 -wedstrijden.

De negentienjarige Noor is in verband gebracht met een aantal Europese topclubs en hoopt in januari een deal te sluiten om hem vast te leggen, voordat hij voor de rest van het seizoen weer wordt uitgeleend aan Salzburg.

, en worden ook genoemd als potentieel geïnteresseerde clubs in de tiener, die ook ongeveer honderd miljoen euro zou moeten kosten, ondanks zijn gebrek aan ervaring op het hoogste Europese niveau.

Barcelona hoopt minder te betalen voor een opvolger van Suárez, maar gelooft dat Martínez en Haaland waarschijnlijk de beste opties zullen zijn om de Uruguayaanse legende te vervangen, gezien hun leeftijd en scorend vermogen.

Met beide clubs is het eerste contact gelegd om te informeren naar de mogelijke beschikbaarheid van de spitsen, hoewel er geen formele aanbiedingen zijn gedaan.

Of de vraag of er overeenkomsten kunnen worden bereikt, zal de komende maanden een antwoord volgen. Desondanks is Barça vastbesloten om een nieuwe nummer 9 te vinden voor het begin van volgend seizoen.