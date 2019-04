'Barcelona zet na vijftien scoutingstrips streep door naam van aanvaller'

Barcelona ziet Luka Jovic niet meer als een beoogde versterking, zo verzekeren diverse Spaanse media maandag.

De Spaanse topclub heeft de beslissing over de 21-jarige aanvaller van en het nationale elftal van Servië naar verluidt niet over één nacht ijs laten gaan. Onder meer Mundo Deportivo verzekert dat Jovic in de voorbije anderhalf jaar liefst vijftien keer door een delegatie van de Catalanen is bekeken.

Zo waren algemeen directeur Pep Segura, Eric Abidal en Ramon Planes bijvoorbeeld present bij het -duel tussen en Eintracht Frankfurt, waar Jovic het enige doelpunt voor zijn rekening nam: 0-1. twijfelt niet over de scorende kwaliteiten van de aanvaller, die dit seizoen al 24 doelpunten in 39 officiële duels maakte. De Catalanen zijn echter op zoek naar een aanvaller die meer dan alleen een 'killer' is.



Barcelona zoekt een aanvaller die kan scoren maar ook een belangrijke rol kan spelen in het opzetten van een aanval, ver van het doelgebied, en zich eventueel naar de zijkanten wil laten zakken om ruimte te maken voor clublegende Lionel Messi. Daar blinkt Jovic in de optiek van de koploper van LaLiga niet in uit. Ook zet men vraagtekens bij de capaciteit van de Serviër in de kleine ruimtes; situaties waar Barcelona veelvuldig mee te maken heeft.



De vraagprijs is ook een obstakel. Eintracht Frankfurt gaat een optie tot koop van 12,5 miljoen euro in het tweejarige huurcontract van Jovic lichten en kan vervolgens vragen wat het wil. heeft recht op liefst twintig procent van de toekomstige transfersom. Bedragen van zestig à zeventig miljoen euro doen de ronde. Spaanse media gaan ervan uit dat Jovic nog wel in beeld is bij , waar hij als een ideale aanvalscompagnon voor Karim Benzema wordt gezien.