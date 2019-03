Barcelona zeker twee weken zonder Luis Suarez

De Uruguayaanse aanvaller heeft zondagavond een enkelblessure opgelopen tegen Real Betis en moet enige tijd geblesseerd toekijken.

Luis Suarez is de komende twee weken niet inzetbaar, zo meldt via de clubsite. De 32-jarige moest zich zondag in de slotfase laten vervangen. Hij had zelf al gescoord en zag Lionel Messi in de slotfase zijn derde goal van de wedstrijd aantekekenen, waardoor er uiteindelijk werd afgefloten met een 1-4 eindstand.

Een flinke domper op die uitslag was het uitvallen van de Uruguayaan, die met achttien competitietreffers bezig is aan een productief seizoen. Zijn land hoopte ook van zijn doegerichtheid te profiteren als men vrijdag in de China Cup aantreedt tegen Oezbekistan, maar hij moet verstek laten gaan.

Bij Barcelona is er echter goede hoop dat hij net op tijd terug is voor het altijd beladen duel tegen , of anders drie dagen later tegen . Ook wordt er ongetwijfeld al met een schuin oog gekeken naar het -tweeluik met . Hiervoor staat het eerste duel op 10 april gepland in Engeland en op 16 april volgt de return in Camp Nou.

Met zijn treffer tegen evenaarde Suarez afgelopen weekend Diego Forlan als meest productieve Uruguyaan in LaLiga. Beiden staan nu op 128 goals.