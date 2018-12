'Barcelona wil vraagprijs bijstellen na akkoord De Jong'

Frenkie de Jong is nog maar 'één stap verwijderd' van een transfer naar Barcelona, zo meldt Sport donderdagochtend. Hij zou akkoord zijn met de club.

Volgens het sportblad heeft de middenvelder van Ajax zijn jawoord gegeven aan de huidige koploper van LaLiga, in afwachting van een akkoord tussen beide clubs. Barcelona heeft de afgelopen maanden veel moeite gestoken in de onderhandelingen met het kamp-De Jong, verzekert de krant.

Barcelona wil immers de vraagprijs van Ajax naar beneden bijstellen en staat sterker in de schoenen nu men akkoord is met De Jong. Sinds de zomer zou de Catalaanse grootmacht al contact onderhouden met de Oranje-international en diens zaakwaarnemer Ali Dursun. Barcelona wilde De Jong eigenlijk toen al binnenhalen, maar Ajax weigerde mee te werken aan het vertrek van belangrijke spelers. "Sindsdien is Barcelona volledig toegewijd aan de komst van De Jong in juni 2019. En hijzelf wil komende zomer ook vertrekken", aldus Sport .



De krant voegt eraan toe dat De Jong met meerdere clubs heeft onderhandeld. Manchester City, Bayern München en Paris Saint-Germain worden genoemd. Op financieel vlak waren alle voorstellen 'astronomisch' en Barcelona kon er niet aan tippen. "Maar de voorkeur van De Jong ging altijd uit naar Barça . Twee weken geleden heeft zijn zaakwaarnemer met Barcelona gesproken, in de hoop op een officieel voorstel van de club. Het was duidelijk dat Barcelona de andere voorstellen niet kon evenaren, maar ze boden hem een vijfjarig contract met een oplopend salaris. Het was een duidelijk signaal dat Barcelona wil investeren en toekomst ziet in De Jong."



De berichtgeving van Sport sluit aan op die van Mundo Deportivo , eerder deze week. Die krant schreef dat Dursun en Barcelona elkaar op 13 december hebben gesproken en dat het salarisvoorstel de Ajacied wel bevalt. Nu er sprake zou zijn van een akkoord, lijkt Barcelona de belangrijkste gegadigde om de 21-jarige De Jong binnen te halen. "Barcelona zal openbaar nog niets bevestigen. Maar de andere geïnteresseerde clubs zouden de handdoek al in de ring hebben geworpen en hopen alleen nog dat de onderhandelingen tussen Ajax en Barcelona stuklopen."



Dat laatste is niet ondenkbaar, want beide clubs hebben voorlopig een andere transfersom in gedachten. Waar Mundo Deportivo repte over een vraagprijs van 70 miljoen euro, schrijft Sport dat Ajax 75 miljoen euro verlangt. Dat bedrag vindt Barcelona voorlopig te gortig. "Maar er is ruimte voor onderhandelingen, als de speler duidelijk maakt dat hij voor Barcelona wil spelen", verzekert men. "Barcelona is bereid om zestig miljoen euro te betalen. Alles zou afhankelijk kunnen zijn van hoeveel Matthijs de Ligt uiteindelijk oplevert. Als Ajax een enorm bedrag ontvangt, neemt het misschien genoegen met minder voor De Jong."