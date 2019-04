'Barcelona wil slag slaan bij FC Groningen en voert gesprekken'

Barcelona heeft zich bij FC Groningen gemeld voor Ludovit Reis, zo weet het Dagblad van het Noorden maandagmiddag te melden.

Algemeen directeur Hans Nijland is in gesprek met de Spaanse manager en oud-international Jose Bakero over een mogelijke overgang van de middenvelder, zo bevestigt Nijland aan de krant.

De achttienjarige middenvelder van de Trots van het Noorden staat al langere tijd op de radar en nu heeft zich bij de Eredivisionist gemeld om te praten over een transfer. Reis, die nog tot medio 2021 vastligt in Groningen, heeft dit seizoen tot op heden 27 wedstrijden gespeeld onder trainer Danny Buijs, met één goal en één assist als resultaat.



Er zouden al meerdere gesprekken hebben plaatsgevonden met Bakero, technisch directeur van de huidige koploper van LaLiga. Ook RTV Noord maakt melding van de interesse in het talent. Het is niet bekend wat graag wil ontvangen voor Reis, die sinds 2015 actief is bij de club. Mogelijk maakt na Frenkie de Jong dus nog een middenvelder de stap van een -club naar Barcelona deze zomer.



Volgens RTV Noord is er sprake van serieuze interesse vanuit Spanje. De verwachting zou zijn dat er volgende week een officieel bod wordt uitgebracht door Barcelona. Reis wil niets kwijt over de vermeende interesse. Het zou voor de eerste keer zijn dat FC Groningen rechtstreeks een deal zou beklinken met Barcelona als het tot een transfer komt.