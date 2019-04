'Barcelona wil Reis na afronding transfer meteen doorsturen'

Ludovit Reis werd een aantal weken voor het eerst in verband gebracht met een transfer naar en inmiddels lijkt de achttienjarige middenvelder van zo goed als rond te zijn met de Catalaanse grootmacht. De kans is echter aanwezig dat hij niet lang in het Camp Nou zal blijven, daar verschillende Spaanse media woensdag melden dat Barça van plan is om Reis meteen door te sturen naar .

Sport en Estadio Deportivo weten te berichten dat Barcelona voor Reis eenzelfde constructie in gedachten heeft als bij Emerson. De Braziliaanse rechtsback maakte afgelopen winter op huurbasis de overstap van Atlético Mineiro naar Betis en krijgt zo de tijd om vast te wennen aan het spel in LaLiga. Emerson zal zich naar alle waarschijnlijkheid aankomende zomer voor twaalf miljoen euro aansluiten bij de huidige koploper van LaLiga.



Hoewel Barcelona en FC Groningen al geruime tijd met elkaar in gesprek zijn, is er overigens nog geen sprake van een akkoord tussen de twee clubs. Berichten uit Spanje dat de Trots van het Noorden en Barça elkaar hadden gevonden in een transfersom van 2,5 miljoen euro, werden dinsdag door algemeen directeur Hans Nijland ontkend.



"Ik ga tijdens onderhandelingen niet op bedragen in, maar ik hoor weleens twaalf tot veertien miljoen. Nou, dat klopt niet. Maar ook dit bedrag is niet realistisch, wij gaan geen spelers verkwanselen", was de sportbestuurder duidelijk tegenover RTV Noord .