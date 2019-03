Barcelona wil De Ligt snel vastleggen, maar moet ook drie verdedigers lozen

De captain van Ajax staat nog altijd hoog op de wensenlijst van Barcelona, maar Ernesto Valverde wil slechts vier centrumverdedigers in de selectie.

Barcelona wordt al lange tijd in verband gebracht met Matthijs de Ligt, maar moet eerst ruimte maken voor een deal te realiseren is, zo heeft Goal begrepen. De centrumverdediger was een van de uitblinkers bij de sensationele 1-4 zege op Real Madrid van afgelopen dinsdag. Barcelona-voorzitter Josep Bartomeu bevestigde woensdag dat de club geïnteresseerd is in zijn diensten en die informatie is niet nieuw.

Goal weet dat de Nederlander al in 2016 werd gescout door toenmalig technisch directeur Robert Fernandez. Hij was direct overtuigd van zijn vermogen om op het allerhoogste niveau te presteren. Barcelona deed inderdaad een poging om hem toen al in te lijven, maar in de zomer van 2017 liet Ajax weten dat hij op dat moment niet te koop was.

In de komende transferperiode gaat Barcelona waarschijnlijk een nieuwe poging wagen, maar met zes centrumverdedigers in de gelederen zal het eerst nodig zijn om de selectie uit te dunnen voor men hem kan halen. Trainer Ernesto Valverde wil slechts vier spelers voor twee posities centraal achterin.

Gerard Pique en Clement Lenglet zijn de enige twee die echt zeker van hun plekje zijn. Thomas Vermaelen en Jefferson Murillo worden sowieso uitgezwaaid aangezien hun contracten deze zomer aflopen en niet worden verlengd. Over het al dan niet aanblijven van Jean-Clain Todibo en Samuel Umtiti heerst onzekerheid.

Todibo was afgelopen januari de enige aanwinst van Valverde, maar hij heeft nog geen enkel officieel duel gespeeld voor Barcelona. Afgelopen woensdag speelde hij weliswaar mee in een oefenduel tegen Girona, maar daaruit bleek dat hij nog ver verwijderd is van een plek bij de hoofdmacht. Hij ontbreekt dan ook in de wedstrijdselectie voor de zaterdagwedstrijd tegen Rayo Vallecano.

De Franse wereldkampioen Umtiti kampt ondertussen met hardnekkige blessures. Hij speelde dit seizoen nog minder dan Vermaelen door zijn knieproblemen. Een jaar geleden liep hij die blessure op, maar omdat hij de pijn op het WK negeerde, is het nu verergerd. Sindsdien heeft de 25-jarige moeite om fit te blijven en zijn topniveau te halen. Hoewel hij zaterdag vermoedelijk gaat spelen, is het niet langer uitgesloten dat de steunpilaar van afgelopen seizoen plaats moet maken voor De Ligt.

De Spaanse lijstaanvoerder heeft zoals bekend al een akkoord bereikt over Frenkie de Jong voor een som van maximaal 86 miljoen euro. Net zoals bij die transfer gaat Barcelona ook voor De Ligt veel concurrentie ondervinden van de Europese elite.

Barcelona vreest dat ze verslagen zullen worden als er niet snel wordt gehandeld. Onder meer Manchester City en Juventus volgen de speler nog steeds op de voet. Barça hoopt echter dat de aanwezigheid van De Jong helpt om zijn goede vriend te overtuigen.

City is ook al langere tijd geïnteresseerd in de verdediger. Ze spraken afgelopen zomer al met het management van De Ligt, maar ze hadden weinig hoop om hem toen al aan te trekken aangezien hij wordt gezien als de ideale aanwinst voor de aankomende transferperiode.

Net als bij De Jong heeft City een boel voorwerk gedaan. Trainer Pep Guardiola heeft aangegeven dat hij drie of vier posities wil versterken en het hart van de verdediging is er een van. Samen met Juventus worden ook Bayern München en Real Madrid genoemd, maar vanuit die clubs is behoudens een charmeoffensief van Juventus nog geen concrete actie ingezet.