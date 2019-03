'Barcelona wil De Ligt snel vastleggen en voorziet geen problemen inzake transfersom'

Barcelona wil de transfer van Matthijs de Ligt snel afhandelen, zo verzekert Sport woensdagochtend. Binnen twee weken wordt witte rook verwacht.

De negentienjarige verdediger van wordt al maanden gelinkt aan een zomerse overstap naar de Catalaanse topclub, die nu schot in de zaak wil brengen. Naar verluidt wil voor de start van de kwartfinales van de een deal hebben. De krant meldt dat Barcelona geen problemen heeft met de geëiste transfersom.

De afgelopen tijd was de top van Europa vanwege een vergadering van de European Club Association (ECA) bijeengekomen in Amsterdam om verschillende ontwikkelingen in de voetballerij te bespreken. Barcelona greep de gelegenheid aan om te praten met onder anderen Ajax-directeur Edwin van der Sar. De leiding van Barcelona wil De Ligt komende zomer naar het Camp Nou halen en verlangt een snelle overeenkomst met Ajax.



Het streven van Barcelona is om de miljoenendeal inzake de Oranje-international vóór de kwartfinales van de Champions League te realiseren. Ajax speelt op woensdag 10 april de eerste wedstrijd in de kwartfinales tegen . Na een persoonlijk akkoord met De Ligt zal een overeenkomst met Ajax niet lang op wachten, zo klinkt het. Naar verwachting zal Ajax ongeveer evenveel geld ontvangen als bij de transfer van Frenkie de Jong, die komende zomer voor maximaal 86 miljoen euro naar Barcelona verkast.



Verschillende Europese grootmachten azen op De Ligt, zoals Juventus, en Paris Saint-Germain. Laatstgenoemde club zou zelfs een 'duizelingwekkend aanbod' hebben gedaan. Ajax en De Ligt gaan er naar verwachting echter op korte termijn uitkomen met Barcelona, dat de stopper als topprioriteit voor komende zomer heeft bestempeld. De Ligt ligt momenteel nog tot medio 2021 vast bij de huidige nummer twee van de .