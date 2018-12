Barcelona wijkt niet af van exorbitante vraagprijs voor Jasper Cillessen

Jasper Cillessen stond afgelopen zomer welwillend tegenover een vertrek bij Barcelona, maar om uiteenlopende redenen bleef de doelman in Catalonië.

De Oranje-international moet ook dit seizoen genoegen nemen met een basisplaats in de Copa del Rey en krijgt alleen speeltijd in competitieverband of Champions League als in een specifieke wedstrijd alleen nog de eer op het spel staat.

Volgens de zondageditie van AS zal het geduld van Cillessen ook volgend jaar zomer op de proef worden gesteld. De Spaanse sportkrant schrijft dat de Catalanen ook over een half jaar niet de intentie hebben om de 29-jarige doelman uit te zwaaien. Barcelona zal clubs met interesse wijzen op de transferclausule van zestig miljoen euro. Een fors bedrag voor een keeper die weinig speelt en in april zijn dertigste verjaardag viert, zo klinkt het.



Volgens een ingewijde, die door AS niet bij naam wordt genoemd, is Barcelona niet van plan om aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. De voorwaarden in het nog tot medio 2021 doorlopende contract zijn duidelijk. "Er zijn geen onderhandelingen mogelijk. We willen dat hij een duo met Marc-André ter Stegen blijft vormen. We hebben twee van de beste keepers ter wereld in huis." Barcelona oordeelt dat Iñaki Peña, de negentienjarige doelman van Barcelona B, nog te jong is voor de rol van tweede doelman.



AS wijst er zondag ook op dat Jeroen Zoet afgelopen zomer benaderd werd, inzake een eventuele transfer naar het Camp Nou. Het aanblijven van Cillessen zorgde ervoor dat de oriënterende interesse van Barcelona in de doelman niet concreet werd. De eerste doelman van Oranje keepte dit kalenderjaar in elf officiële duels van Barcelona: negen in de Copa del Rey, één in LaLiga en één in de Champions League.