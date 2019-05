Barcelona waakt voor 'grote fout': "Dat zou absurd zijn, dan gaat het mis"

Ernesto Valverde waakt voor onachtzaamheid bij Barcelona, dat al bijna zeker is van een plek in de finale van de Champions League.

De Catalanen wonnen vorige week met 3-0 van , waardoor Barça goede papieren heeft om de eindstrijd te bereiken. Trainer Valverde benadrukt maandag op de persconferentie echter dat zijn ploeg alles moet geven om de eindstrijd in Madrid te halen.



"De eerste wedstrijd verandert niets voor ons. We gaan proberen te winnen. Als we aan het vorige resultaat gaan denken, zou dat een fout van onze kant zijn. We moeten aanvallen. Als we gaan nadenken over de controle houden of iets dergelijks, gaat het mis. Dat zou absurd zijn, een grote fout", aldus Valverde op het perspraatje, geciteerd door onder meer Goal .



Bij Liverpool ontbreken Roberto Firmino en Mohamed Salah vanwege blessures. Valverde moet bij onder anderen Ousmane Dembélé missen. "Het zou spectaculair zijn als alle spelers fit zouden zijn geweest. We weten niet wat hun absentie betekent voor de wedstrijd, maar dat Dembélé ontbreekt, is een probleem voor ons. Mogelijk haalt hij de finale ook niet als we ons kwalificeren."



"Ze hebben snelle spelers die ons soms in de problemen kunnen brengen. Ze kunnen ons echt verslaan", vervolgt de oefenmeester van de landskampioen van Spanje. "Ze hebben dit seizoen pas één wedstrijd verloren in de Premier League en dat was ook nog eens een uitwedstrijd. Je mag niet denken dat je al in de finale staat. We moeten gereed zijn voor deze uitdaging en alles geven."