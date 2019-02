Barcelona vreest voor Messi: "Ik weet niet wat er precies aan de hand is"

Lionel Messi bezorgde Barcelona zaterdagavond met twee doelpunten een punt tegen Valencia (2-2).

De Argentijnse superster kwam echter niet geheel ongeschonden uit de strijd. Messi oogde in de slotfase niet meer okselfris en werd zelfs even door de medische staf behandeld aan het bovenbeen. Ernesto Valverde hoopt dat de schade bij zijn pupil meevalt.

Barcelona staat voor een zware periode, met aanstaande woensdag onder meer het eerste duel met Real Madrid in de halve finales van de Copa del Rey op het programma. Valverde hoopt dan te kunnen beschikken over zijn talisman. "Messi heeft een klein probleem, maar ik weet niet wat er precies aan de hand is", laat de trainer van Barcelona na afloop van het duel met Valencia optekenen door diverse Spaanse media.



Messi maakte tegen Valencia uiteindelijk wel de negentig minuten vol. "Hij heeft me niet gevraagd om gewisseld te worden", vervolgt Valverde. "We zullen de resultaten van de medische staf moeten afwachten. Als hij fit is, zal hij woensdag spelen."



Barcelona kwam in het eigen Camp Nou op een 0-2 achterstand door treffers van Kevin Gameiro en Dani Parejo, maar Messi zorgde met een dubbelslag uiteindelijk voor een puntendeling. Door het gelijkspel kwam er voor de Catalaanse koploper wel een einde aan een reeks van acht achtereenvolgende zeges op rij in LaLiga.