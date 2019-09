Barcelona vreest met grote vreze na grove charge Kolarov

Barcelona moet rekening houden met een serieuze blessure voor Nélson Semedo.

De rechtervleugelverdediger speelde zaterdagavond met Portugal de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Servië, maar hij haalde het einde van de wedstrijd uiteindelijk niet na een grove charge van Aleksandar Kolarov.

Semedo kon zaterdagavond in Belgrado rekenen op een basisplaats bij Portugal. De rechtsback van beleefde aanvankelijk een betrekkelijk zorgeloze avond, want de Portugezen leidden na 58 minuten voetballen met 0-2 door doelpunten van William Carvalho en Gonçalo Guedes. Enkele minuten later ging het echter mis voor Semedo.

De Portugees was rond het strafschopgebied eerder bij de bal dan Kolarov, waarna laatstgenoemde een ogenschijnlijk lelijke overtreding beging, waarbij de rechterenkel van Semedo werd getroffen. De verdediger van Barça ging kermend naar de grond en moest uiteindelijk per brancard afgevoerd worden.

Portugal stapte uiteindelijk met een 2-4 overwinning van het veld, maar is nog niet met een update over Semedo naar buiten gekomen.

Barcelona zal ondertussen vrezen met grote vreze, aangezien Semedo dit seizoen op de rechtsbackpositie een vaste waarde is in het elftal van trainer Ernesto Valverde. Hij was in de eerste drie competitiewedstrijden telkens verzekerd van een basisplaats.