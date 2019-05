'Barcelona verwijst Londens bod van twintig miljoen naar prullenbak'

Manuel Pellegrini hoopt de selectie van West Ham United te versterken en de manager heeft André Gomes aangewezen als een van de beoogde versterkingen.

The Hammers hebben zich inmiddels in het Camp Nou gemeld voor de Portugees, maar zullen er volgens berichten uit Engeland nog wel een schepje bovenop moeten doen. Sky Sports meldt maandag namelijk dat een Londens bod van twintig miljoen euro op Gomes heeft afgewezen.

De Catalanen zijn wel bereid om deze zomer afscheid te nemen van de middenvelder, die dit seizoen op huurbasis bij een prima indruk maakte in de Premier League. Barça wenst echter tussen de 28 en 40 miljoen euro te ontvangen voor Gomes, voor wie drie jaar geleden nog 37 miljoen euro werd betaald aan .



De middenvelder slaagde er in het Camp Nou echter nooit in om een onmisbare schakel te worden en kwam in totaal tot 78 wedstrijden in het blaugrana , waarin hij acht keer wist te scoren. Barcelona besloot hem afgelopen zomer naar te laten vertrekken en daar heeft hij het plezier in het voetbal weer hervonden. Gomes was met name in de eerste seizoenshelft bijzonder goed op dreef en is ook razend populair onder de achterban van the Toffees.



Everton zou hem volgens eerdere berichten uit Engeland dan ook graag definitief in willen lijven, maar de concurrentie voor de handtekening van de 29-voudig Portugees international lijkt steeds feller te worden. Naast West Ham zou overigens ook de komst van Gomes wel zien zitten.