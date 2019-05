Barcelona verwacht dat Chelsea zich meldt voor Coutinho

Barcelona denkt dat Chelsea een poging wil gaan doen om Philippe Coutinho van de Spaanse kampioen over te nemen.

Goal weet dat sommige bestuursleden van Barça de Braziliaan graag willen verkopen, ook al hoopt de speler zelf in Camp Nou te blijven voetballen. Coutinho heeft de fans in zijn eerste volledige seizoen echter niet kunnen overtuigen. Hij krijgt soms fluitconcerten te horen, onder meer na zijn manier van juichen tegen . Coutinho vierde een treffer door zijn vingers in zijn oren te stoppen, alsof hij doof is voor de kritiek van de fans.



raakt Eden Hazard waarschijnlijk kwijt aan en dus zou Coutinho een vervanger kunnen zijn. The Blues lijken 100 miljoen euro voor de Belg te ontvangen. In de Premier League leverde Hazard dit seizoen zestien doelpunten en vijftien assists af en dus is een opvolger echt nodig als hij inderdaad naar Spanje vertrekt.



De Londenaren hopen dat het transferverbod door het Court of Arbitration for Sport (CAS) kan worden uitgesteld. De verwachting is dat er een uitspraak komt voordat de komende transferperiode voorbij is. Mocht Chelsea dus toch in staat zijn om zomerse versterkingen te halen, dan zou Coutinho een logische optie zijn.



Manager Maurizio Sarri heeft nog niet met de clubleiding gesproken over potentiële doelwitten, aangezien de focus nu volledig ligt op de -finale van 29 mei tegen . Coutinho kan de volgende dure speler worden die verlaat, nadat ook Ivan Rakitic en Samuel Umtiti al aan andere clubs zijn gelinkt.