'Barcelona verrast met principe-akkoord over komst Kevin-Prince Boateng'

Kevin-Prince Boateng staat op het punt om Sassuolo te verruilen voor Barcelona.

Dat weet de doorgaans goed ingevoerde journalist Gianluca Di Marzio van Sky Italia te melden. De Catalanen zouden met Sassuolo een principe-akkoord hebben bereikt over de 31-jarige aanvaller, die gehuurd gaat worden met een optie tot koop ter waarde van acht miljoen euro.

Sassuolo nam Boateng afgelopen zomer over van Eintracht Frankfurt. Afgelopen halfjaar kwam de vijftienvoudig international van Ghana tot vijftien wedstrijden voor de Italiaanse club, waarin hij goed was voor vijf doelpunten en twee assists. Sassuolo is na twintig wedstrijden de huidige nummer twaalf van de Serie A, met 26 punten. I Neroverdi lijken nu Boateng dus te gaan kwijtraken.



Barcelona zoekt al een tijdje naar een aanvallende versterking, die als stand-in moet fungeren voor Lionel Messi en Luis Suárez. Ernesto Valverde, trainer van Barça , kan komende tijd tevens niet beschikken over Ousmane Dembélé, die een enkelblessure heeft opgelopen. Om die reden is de naam van Boateng enigszins verrassend op de radar van Barcelona verschenen. Volgens Di Marzio staat de aanvaller op het punt om de overstap naar de Spaanse topclub te maken.



Boateng versleet de afgelopen jaren een waslijst aan clubs. Voordat hij bij Sassuolo terechtkwam, speelde hij in het shirt van Eintracht Frankfurt, Las Palmas, AC Milan, Schalke 04, Genoa, Portsmouth, Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund en Hertha BSC. "Ik moet zeggen dat ik afgelopen drie of vier seizoenen harder gewerkt heb. In het verleden was ik niet altijd heel goed met discipline. Nu ben ik echt een professional, binnen en buiten het veld", zei Boateng in september tegenover BILD .