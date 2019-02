'Barcelona verliest geduld en zet Rabiot uit het hoofd'

Barcelona leek lang de nieuwe club van Adrien Rabiot te worden, maar de Catalanen zijn naar verluidt klaar met zijn houding en de onduidelijkheid.

Rabiot beschikt over een aflopend contract bij Paris Saint-Germain en de middenvelder heeft vooralsnog geen aanstalten gemaakt om die verbintenis te verlengen. Als gevolg hiervan zitten onder meer Bayern München, Tottenham Hotspur, Liverpool en Barcelona achter de Frans international aan.

Mundo Deportivo meldt vrijdagochtend echter dat de kans dat Rabiot zijn loopbaan voort gaat zetten in het Camp Nou inmiddels klein is. De Catalanen zijn ruim een jaar bezig geweest om Rabiot binnen te hengelen en hebben PSG zelfs een aanbieding gedaan om hem voor het aflopen van zijn contract in te lijven. Met nog een halfjaar te gaan is men van mening dat Rabiot en zijn moeder annex zaakwaarnemer Véronique meer dan genoeg tijd hebben gehad om een knoop door te hakken.



De zesvoudig international van Les Bleus wedt echter nog altijd op verschillende paarden en heeft, ondanks een akkoord over het salaris dat hij zou kunnen gaan verdienen in Spanje, nog altijd niet laten doorschemeren voor Barcelona te zullen kiezen. Het geduld bij de beleidsbepalers is daardoor opgeraakt en inmiddels zou de interesse in de komst van Rabiot tot een nulpunt gedaald zijn. De Spaanse sportkrant acht het daardoor waarschijnlijk dat Barcelona, als Rabiot in de komend tijd laat weten toch naar Catalonië te willen komen, hem zal melden dat het niet langer geïnteresseerd is.



Barcelona versterkte zich daarnaast onlangs al met Frenkie de Jong, die Ajax aankomende zomer zal verlaten voor de Catalanen. De toekomst van Rabiot lijkt daardoor in de Premier League of bij Bayern München te liggen, aangezien PSG ogenschijnlijk ook genoeg heeft van de situatie. Les Parisiens hebben Rabiot vanwege het uitblijven van een contractverlenging namelijk onlangs uit de selectie gezet, al is hij inmiddels weer op het trainingsveld verschenen.

