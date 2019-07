'Barcelona vergeet gedroomde kandidaat en wendt zich tot Bayern München'

Het is geen geheim dat Barcelona momenteel op zoek is naar een stand-in voor Jordi Alba.

Junior Firpo was de gedroomde kandidaat om de linksbackpositie te versterken, maar laat hem niet zonder slag of stoot gaan. is daardoor bezig met een alternatief en heeft de pijlen nu gericht op David Alaba van , zo schrijft Mundo Deportivo vrijdagochtend.

Firpo wordt al wekenlang aan Barcelona gelinkt, maar Real Betis is niet echt bereidwillig om te onderhandelen over een transfersom. De 22-jarige vleugelverdediger heeft in een afkoopclausule van vijftig miljoen euro in zijn contract. Als Real Betis hem voor een lager bedrag laat gaan, moet er in ieder geval minimaal 25 miljoen op tafel komen. Dat vindt Barcelona te gortig, waardoor men besloten heeft om de alternatieven te onderzoeken.



Het behoort tot de mogelijkheden dat Juan Miranda wordt doorgeschoven naar de eerste selectie. Trainer Ernesto Valverde is echter geen fan van de negentienjarige linksback, die in 2014 werd weggekaapt bij Real Betis en momenteel in Barcelona B speelt. De clubleiding denkt daar echter anders over en voorziet op de iets langere termijn een toekomst voor hem in het eerste elftal. Omdat Valverde niets ziet in Miranda, zal Barcelona toch de transfermarkt op moeten voor een nieuwe linksback.



Eerder passeerde de naam van de bij vertrokken Filipe Luís de revue, maar Mundo Deportivo komt nu op de proppen met Alaba. De 27-jarige vleugelverdediger heeft al vaker laten doorschemeren dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging en deze zomer zou het juiste moment kunnen zijn. Zijn contract loopt nog tot medio 2021 en hij heeft al aangegeven deze verbintenis niet te willen verlengen, waardoor dit voor Bayern München het ideale moment lijkt om hem van de hand te doen.



Bayern zou tevens openstaan voor een vertrek, daar er met Lucas Hernández al een opvolger in huis gehaald is en men met een grondige renovatie bezig is. Het lijkt echter aannemelijk dat der Rekordmeister ook een fors bedrag zal verlangen voor Alaba. Daarnaast is het de vraag of de Oostenrijks international Bayern zal verlaten voor een reserverol bij Barcelona. De Catalanen moeten in ieder geval nog een linksback aan de selectie toevoegen, daar Valverde wil voorkomen dat hij andermaal moet improviseren als Alba niet beschikbaar is.