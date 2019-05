Barcelona-verdediger verloor stukje tand: "Met alle plezier"

Barcelona klopte Liverpool woensdag met 3-0 en Clément Lenglet kwam niet helemaal ongeschonden uit de strijd.

De Franse verdediger vocht een aantal stevige duels uit met onder meer Mohamed Salah. "Ik ben een stukje van een tand kwijtgeraakt, maar het is niet serieus. En ik doe het met alle plezier nog eens", grapte Lenglet na afloop tegen RMC Sport. De 23-jarige verdediger was tevreden met zijn eigen spel tegen de Engelsen.



Toch erkende Lenglet, die kort voor rust een gele kaart kreeg voor een overtreding op Salah, dat de beginfase lastig was. "De eerste twintig minuten had ik het moeilijk. Ik moest nog wennen aan de afstanden die ik ten opzichte van Salah moest houden. Je moet voorkomen dat de bal diep wordt gespeeld, maar je moet hem ook kort genoeg dekken om te kunnen instappen."



werd afgelopen weekend al kampioen van Spanje en het staat binnenkort ook in de finale van de , tegen . Door de overtuigende zege op lijkt er in de return op Anfield dinsdag weinig mis te kunnen gaan. Behalve Lenglet hoopt ook Arturo Vidal op Europees succes.



"Ik zou alles ervoor willen geven om de te winnen. Ik ben haast bereid mijn leven te geven in de return en dan hoop ik dat ik de finale mag spelen." De Chileen speelde één keer de finale van het miljoenenbal, met in 2015. Toen was uitgerekend zijn huidige club met 3-1 te sterk.