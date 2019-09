Barcelona vanavond in topper voor het eerst met gedroomd middenveld

Barcelona begint zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Valencia voor het eerst dit seizoen met het gedroomde middenveld.

Dat middenveld bestuut uit Frenkie de Jong, Sergio Busquets en Arthur. Laatstgenoemde verschijnt in het Camp Nou voor het eerst deze voetbaljaargang in de basis, nadat hij voor de interlandonderbreking als invaller grote indruk had gemaakt tegen Osasuna. Ook de zestienjarige Ansu Fati kan rekenen op een basisplaats.

Bij staat Jasper Cillessen vanavond in het doel.

Opstelling : Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Arthur, De Jong; Ansu Fati, Carles Perez, Griezmann

Opstelling Valencia : Cillessen; Wass, Garay, Gabriel, Gayà; Coquelín, Parejo, Ferrán, Guedes; Gameiro, Rodrigo