Barcelona troeft PSG af en haalt Engels toptalent weg bij WBA

Barcelona heeft Louie Barry gecontracteerd. De aanvaller is afkomstig van West Bromwich Albion, waar hij geen profcontract wilde ondertekenen.

Barry (16), die donderdag poseerde met het shirt van de Catalaanse grootmacht, tekent een driejarig contract en sluit aan bij de jeugdafdeling van . De Spaanse kampioen betaalt naar verluidt een compensatiesom van circa 260.000 euro.



Barry, een Engels jeugdinternational, stond volgens de Daily Mail ook op het wensenlijstje van Paris Saint-Germain. De Franse topclub verliest dus echter de strijd van Barcelona, die de kersverse aanwinst op meerdere posities in de voorhoede kan inzetten. Barry kwam in het Onder 18-elftal van West Bromwich tot 4 doelpunten en 3 assists in 15 wedstrijden.



De aankoop van Barcelona kwam echter pas onder de aandacht van Europese topclubs door zijn 10 doelpunten in 5 wedstrijden namens Engeland Onder-15 op een jeugdtoernooi in Italië. Scouts uit heel europa volgden daarna zijn verrichtingen op clubniveau, waaronder dus Barcelona, dat de aanvaller definitief heeft weten te strikken. Bij de medische keuring kwamen geen gebreken aan het licht.



Barça investeert deze zomer veel in jonge talenten. Zo werd bijvoorbeeld Ludovit Reis voor miljoenen overgenomen van en werd de Nederlandse vleugelverdediger Mike van Beijnen transfervrij overgenomen van . Voor het eerste elftal werden Frenkie de Jong ( ), Neto ( ) en Emerson (Atlético Mineiro) naar het Camp Nou gehaald. In totaal is deze zomer al ruim honderd miljoen euro uitgegeven aan nieuwe spelers. Daarnaast is het goed mogelijk dat Antoine Griezmann en Neymar nog overkomen van respectievelijk en .