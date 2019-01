Barcelona troeft PSG af en biedt De Jong enorm salaris

Barcelona heeft er vertrouwen in dat het de strijd om Frenkie de Jong kan winnen door hem een zeer riant salaris aan te bieden.

Barça is bereid om het Ajax-talent liefst zestien miljoen euro per jaar te bieden, weet Goal. Dinsdagavond meldde De Telegraaf al dat Barcelona mogelijk de nieuwe bestemming wordt voor De Jong, die de Amsterdammers negentig miljoen euro zou kunnen opleveren. Paris Saint-Germain zou niet hoger hebben willen bieden dan 75 miljoen.



Eerder was Manchester City ook in beeld om De Jong over te nemen, voor een transfersom van zeventig miljoen plus twintig miljoen aan bonussen. Barcelona ziet de jongeling echter als een belangrijke speler voor de toekomst en dus is men bereid om voor hem diep in de buidel te tasten. De Jong kan in Camp Nou een basissalaris van tien miljoen krijgen plus zes miljoen aan bonussen, die relatief eenvoudig zijn te behalen, gebaseerd op het aantal gespeelde wedstrijden en gewonnen prijzen.



De Spaanse grootmacht zou met die aanbieding breken met het normale beleid, waarbij jonge spelers nooit zo'n gigantisch salaris kregen. Het zegt veel over hoe graag men de 21-jarige spelverdeler wil hebben. Hoewel PSG en Manchester City de strijd niet zullen opgeven, zijn De Jong en zijn zaakwaarnemer verbaasd en zeer content met het voorstel vanuit Catalonië en hij lijkt een verhuizing naar Camp Nou te verkiezen boven andere clubs.