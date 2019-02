'Barcelona trekt conclusies over Rakitic na komst De Jong'

De komst van Frenkie de Jong bij Barcelona heeft mogelijk verregaande gevolgen voor Ivan Rakitic.

De Catalanen staan welwillend tegenover een vertrek van de Kroaat, zo meldt SPORT . In de zomer toonde Paris Saint-Germain interesse in Rakitic, maar bleef hij Barcelona trouw.



Na het aantrekken van De Jong zou Rakitic wel eens het kind van de rekening kunnen gaan worden op het middenveld van Barcelona. Voorafgaand aan dit seizoen meldde Paris Saint-Germain zich met een monsterbod voor de middenvelder, die op het afgelopen WK zilver pakte met Kroatië. Barcelona stond wel open voor een transfer, maar Rakitic en trainer Ernesto Valverde staken hier een stokje voor.



De vicewereldkampioen kon zijn salaris verdubbelen in de Franse hoofdstad, maar hij verkoos een langer verblijf in Spanje dus boven een overstap. Hij klopte inmiddels al meermaals aan om zijn contract te verlengen en op te waarderen, maar Barcelona heeft telkens laten weten zeker niet voor een salarisverhoging te willen gaan.



De club bevindt zich in een stevige positie, mede omdat het contract van de spelmaker tot 2021 loopt. Bovendien heeft de club al geanticipeerd op de toekomst met het aantrekken van De Jong en zou de club open staan voor verkoop. Barcelona zou naar verluidt een bedrag van rond de 65 miljoen euro verlangen voor Rakitic.