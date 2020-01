Barcelona treedt met slecht nieuws over Luis Suárez naar buiten

Barcelona moet het enige tijd zonder Luis Suárez doen.

De Spaanse topclub meldt zaterdagmiddag via de officiële kanalen dat de spits zondag zal worden geopereerd aan zijn knie door arts Ramón Cugat. Suárez heeft al weken last van zijn rechterknie en de kwetsuur zou zijn verergerd tijdens de halve finale van de Supercopa.

Spaanse media verzekerden al eerder dat Suárez al een tijdje last had van zijn rechterknie. Tijdens de met 2-3 verloren wedstrijd tegen , donderdagavond om de Spaanse Super Cup, zou de pijn weer hebben opgespeeld. Suárez zal hoogstwaarschijnlijk circa zes weken uitgeschakeld zijn. Het doel is om de spits fit te krijgen voor de beslissende fases en wedstrijden van het seizoen.

Suárez werd aan het eind van vorig seizoen ook al geopereerd aan dezelfde knie. Destijds miste de voormalig speler van onder meer en de finale van de tegen . geeft op de clubsite aan dat men na de medische ingreep met meer nieuws naar buiten zal treden.

Ernesto Valverde kan nog minimaal een maand niet over Ousmane Dembélé beschikken en dat betekent dat alleen Lionel Messi en Antoine Griezmann als ervaren aanvallers overblijven. Het ligt voor de hand dat Ansu Fati en Carles Pérez de komende weken meer speeltijd zullen krijgen.

De 113-voudig international van Uruguay speelt dit seizoen een belangrijke rol bij Barcelona. Suárez heeft deze voetbaljaargang in 23 wedstrijden meegespeeld bij de Catalaanse topclub, waarin hij 14 keer scoorde en 11 keer een medespeler in stelling wist te brengen. De 32-jarige aanvaller ligt tot de zomer van 2021 vast in het Camp Nou.