'Barcelona-trainer 'bevrijdde' De Jong uit benarde situatie op vliegveld'

Frenkie de Jong heeft de maandagtraining van Barcelona noodgedwongen moeten missen.

De Catalaanse protestacties op het vliegveld van op maandag 14 oktober hadden vervelende gevolgen voor onder meer De Jong, zo weet Cadena SER maandag te melden.

De middenvelder kwam klem te zitten tussen de demonstranten en kreeg daarbij weinig hulp van zijn club. Na enkele uren werd hij uiteindelijk echter toch 'bevrijd' door trainer Ernesto Valverde.

De oefenmeester van de Spaanse kampioen werd door de protesten opgehouden op het vliegveld, maar een beveiligingsmedewerker van Barcelona nam de coach achter op een motor en verscholen achter een ambulance mee richting het trainingscomplex.

De te laat gearriveerde Valverde kon hierdoor alsnog een groot deel van de training meemaken. Hij keerde na de oefensessie terug op het vliegveld om zijn vrouw op te halen en bij die gelegenheid nam de Barcelona-trainer De Jong gelijk mee naar huis.

De Jong had toestemming om later terug te keren naar Barcelona, omdat de controleur met het in de kwalificatiecyclus voor het EK had gespeeld tegen Noord-Ierland en Wit-Rusland. Door de onrust op het vliegveld moest hij de training laten schieten.

Volgens Cadena SER hadden ook Ivan Rakitic, Gerard Piqué en Luis Suárez veel last van de protesten op El Prat, het vliegveld van Barcelona. Piqué en Suárez kwamen echter aan op een privé-vluchtterminal en konden derhalve eerder vertrekken.

De protesten in Barcelona laaiden vorige maand op na de veroordeling van negen Catalaanse separatisten die in de herfst van 2017 betrokken waren bij de opstand in Catalonië.

Mede hierdoor moest een streep worden gezet door het duel tussen Barcelona en in het Camp Nou op 26 oktober. De eerste El Clásico van dit seizoen is inmiddels verplaatst naar 18 december.