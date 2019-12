Barcelona-talent ziet niets in plannen Kluivert: "Abidal staat boven hem"

Riqui Puig wil niet weg bij Barcelona, zelfs niet op huurbasis.

De talentvolle middenvelder van de Catalanen heeft in de Spaanse media gereageerd op de woorden van Patrick Kluivert en geruchten over een eventueel tijdelijk vertrek.

Kluivert, sinds dit jaar het hoofd van de jeugdopleiding van Barça , zei onlangs dat het voor de jonge Spanjaard goed zou zijn om elders ervaring op te doen. Riqui Puig heeft daar geen trek in en benadrukt dat Kluivert daar niets over te zeggen heeft.

De twintigjarige Riqui Puig wordt gezien als een van de grotere talenten uit de -opleiding. Kluivert weet niet of de middenvelder al goed genoeg is voor het eerste elftal, zo gaf hij onlangs aan in een interview met Sport .

"Als je alle middenvelders van het eerste elftal bekijkt, met onder meer Frenkie de Jong, Arturo en al die anderen, waar ga je Riqui dan neerzetten? Met alle respect, het is moeilijk. Het is beter voor Riqui om verhuurd te worden, zodat hij op een ander niveau kan spelen en dan terugkeert."

Het talent van Barcelona B hecht weinig waarde aan de woorden van Kluivert. "Abidal staat boven Kluivert, dus jullie moeten met Abidal praten", aldus Riqui Puig nadat hij gevraagd werd om een reactie.

"Ik heb niet met Kluivert gesproken. Ik heb altijd gezegd dat ik bij Barça wil blijven. Ik denk er niet over na om de club te verlaten. Voorlopig blijf ik hier. De club heeft altijd veel vertrouwen in me gehad en ze willen dat ik hier slaag."

"Het niveau bij Barcelona B is goed. Ik scoor veel en geef assists, maar je krijgt niet zomaar een kans in het eerste. Ik kan misschien het niveau halen van het eerste team, maar daar zijn al veel spelers op het middenveld."

Kluivert zei in hetzelfde interview dat hij een geschikte club zou vinden om Riqui Puig en Carles Aleña onder te brengen. "Ik wil spelers graag verhuren aan Ajax. We hebben overigens ook een samenwerking met . Voor spelers die niet direct naar ons eerste elftal doorstromen, zou het perfect zijn om zich ergens anders verder te ontwikkelen."