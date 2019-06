'Barcelona stelt twee voorwaarden aan 'terugkeeroperatie' van Neymar'

Barcelona is bereid om de wens van Neymar in te willigen en de Braziliaan terug te halen, zo stelt UOL Esporte vrijdagavond.

De Catalanen stellen daarbij echter twee opvallende wensen aan de sterspeler van Paris Saint-Germain. Zo moet de 27-jarige aanvaller afzien van zijn loyaliteitsbonus en publiekelijk uitspreken naar te willen.

Neymar ondertekende in de zomer van 2016 een nieuw contract bij Barcelona, waarin een loyaliteitsbonus was opgenomen. Toen de Zuid-Amerikaan een jaar later naar vertrok, was Barça van mening dat de club een bedrag van 26 miljoen euro niet meer hoefde te betalen aan de voetballer. Neymar was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. Als de Braziliaan komende zomer wil terugkeren in Catalonië, zal hij die gerechtelijke procedure moeten intrekken, zo eist Barcelona.



De tweede voorwaarde van de Spaanse grootmacht is dat Neymar in de media kenbaar maakt terug te willen keren in Camp Nou. Het management van de stervoetballer is naar verluidt al weken in gesprek met de clubleiding van Barça. Neymar wil zo graag terug naar de kampioen van LaLiga, dat hij heeft toegezegd de eisen van zijn vorige club te zullen inwilligen. UOL Esporte verwacht dan ook dat de Braziliaan spoedig met een statement komt.