'Barcelona stelt De Ligt voor keuze: geld of Lionel Messi'

De kans dat Matthijs de Ligt volgend seizoen in het blaugrana van Barcelona te bewonderen is, wordt steeds kleiner.

Dat beweert althans het Spaanse Sport. leek lange tijd de beste papieren te hebben voor het binnenhalen van de felbegeerde -verdediger, maar kan de geboden salarissen door concurrenten niet betalen. De Catalanen spelen daarom een andere troef uit: het kunnen samenspelen met Lionel Messi.



Direct na het binnenhalen van Frenkie de Jong schakelde Barcelona over naar De Ligt. Al in april bereikte de Spaanse grootmacht een persoonlijk akkoord met de centrumverdediger en diens zaakwaarnemer Mino Raiola. Barça rekende er vervolgens op dat het slechts een kwestie van tijd zou zijn voordat de club ook met Ajax een overeenkomst zou bereiken over de transfer.



Ajax bereikte in de weken die volgden de halve finale van de , door achtereenvolgens en uit het miljardenbal te knikkeren. Gesterkt door de successen van de Amsterdammers wilde Raiola vervolgens opnieuw onderhandelen over het salaris van De Ligt bij Barcelona. Ondertussen meldde ook zich bij de belangenbehartiger.



In Manchester zou een jaarsalaris van veertien miljoen euro klaarliggen voor De Ligt. Barcelona wenst echter niet zoveel te betalen en weigert opnieuw te onderhandelen met Raiola en De Ligt. De Spaanse landskampioen hoopt dat het kunnen samenspelen met Messi, en De Jong, de verdediger van Ajax uiteindelijk over de streep zal trekken om toch voor Barcelona te kiezen.