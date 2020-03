'Barcelona staat in constant contact over transfer van 35 miljoen euro'

Barcelona onderhoudt goede banden met managementbureau Leaderbrock Sports.

Dat leidde onlangs al tot de komst van Pedri, die Las Palmas na dit seizoen inruilt voor de Catalanen. De zeventienjarige spelmaker is mogelijk niet de enige speler van Leaderbrock die de gang naar het Camp Nou maakt.

zou namelijk ook zeer gecharmeerd zijn van Ferran Torres. Mundo Deportivo weet dinsdagochtend te melden dat Barcelona in 'constant contact' staat met zijn management.

De twintigjarige rechtsbuiten beleeft dit seizoen zijn grote doorbraak bij en bij los Che begint men inmiddels te vrezen dat Torres niet lang te houden zal zijn.

De jongeling wees in het verleden namelijk al twee pogingen van de club af om zijn contract open te breken en Torres ligt na dit seizoen nog maar een jaar vast.

Barcelona is er daarom van overtuigd dat het niet zijn gehele transferclausule van 100 miljoen euro op tafel hoeft te leggen en de huidige nummer twee van LaLiga heeft een bedrag van 35 miljoen in gedachten voor de jeugdinternational.

Dit is overigens nog een fors hogere som dan Barcelona een paar jaar geleden voor Torres hoefde te betalen. De aanvaller stond drie jaar geleden ook al nadrukkelijk op de radar bij de Catalanen en hij was toen vanwege een clausule in zijn contract voor acht miljoen over te nemen.

Van een deal kwam het, mede doordat Torres zich eerst verder wilde ontwikkelen bij Valencia, destijds echter niet.