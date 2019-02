'Barcelona spreekt veto over wit tenue voor seizoen 2020/21 uit'

Een opmerkelijk bericht in Mundo Deportivo: kledingsponsor Nike ontwierp een wit wedstrijdshirt voor Barcelona voor het seizoen 2020/21.

De club uit Catalonië sprak naar verluidt een veto uit over een tenue met de welbekende kleur van aartsrivaal Real Madrid. Het witte tenue was een suggestie van Nike als tweede tenue, naast het gebruikelijke blauwrode tricot. Het bestuur van Barcelona zette onmiddellijk een streep door het voorstel van de kledinggigant, ook al was het kruis van Sant Jordi in het ontwerp meegenomen. Sant Jordi is de patroonheilige van Catalonië.



Barcelona voegde de kleur wit in het verleden een enkele keer aan het shirt toe. In de jaren negentig droegen Ronald Koeman en consorten een tenue met een witte streep op beide mouwen, met verschillende logo’s van Kappa. In 2015/16 waag Barcelona zich aan een tenue met horizontale strepen, maar wit is volgens het dagblad een compleet ander verhaal.



Barcelona en Real Madrid zijn al decennialang elkaar aartsrivalen. De clubs zijn deze maand tweemaal elkaars tegenstander in de halve finales van de Copa del Rey én staan ook in competitieverband nog tegenover elkaar. Mogelijk worden daar nog een of twee duels in het toernooi om de Champions League aan toegevoegd, afhankelijk van het al dan niet doorgaan en de loting.