Barcelona-spelers wilden contracten wijzigen om Neymar terug te halen

Gerard Piqué heeft Neymar in 2017 gewaarschuwd voor zijn transfer naar Paris Saint-Germain.

De Spaanse verdediger was van mening dat de aanvaller beter bij kon blijven. Afgelopen zomer ging de Braziliaan het flirten met een terugkeer naar het Camp Nou niet uit de weg en wat Piqué betreft was de buitenspeler van harte welkom bij Barça . De selectie van de Catalanen dacht zelfs mee over een manier om de 102-voudig international terug naar Spanje te halen.

"Neymar terug naar Barcelona? In het voetbal kan alles gebeuren", zegt de 32-jarige verdediger bij het radioprogramma El Larguero bij Cadena Ser . Piqué probeerde Neymar in de zomer van 2017 nog om te praten en in Barcelona te houden. "We zeiden tegen hem dat hij naar een gouden kooi zou gaan. Maar de deur voor hem staat altijd open. Het klopt dat hij terug wilde naar Barcelona."

Barcelona werkte afgelopen zomer aan een deal met Paris Saint-Germain. Onderhandelingen in Parijs hadden geen effect. De selectie van trainer Ernesto Valverde baalde, want de Braziliaan was meer dan welkom ondanks dat Antoine Griezmann voor 120 miljoen euro was overgenomen van .

Om de regels van Financial Fair Play te omzeilen, waren spelers van Barcelona zelfs bereid om financieel mee te denken met voorzitter Josep Bartomeu. "We zeiden tegen de voorzitter dat we onze contracten konden aanpassen omdat we wisten dat er problemen waren met Financial Fair Play. We gaven bij hem aan dat het geld dat we in een jaar tijd zouden verdienen konden verspreiden over twee, drie of vier jaar."

Piqué en zijn ploeggenoten stelden zich behulpzaam op. "Uiteindelijk wilden we mee in de wens van de club. Als we de club konden helpen met het ontwijken van problemen met Financial Fair Play, dan hadden we dat graag gedaan", aldus de verdediger. "We zochten een formule waardoor de club Neymar kon halen. Op dat moment vond iedereen het een goed idee, maar toen kwamen andere problemen aan het licht."