Barcelona sluit komst van 'ongelukkige' Isco niet uit

Barcelona wil niet uitsluiten dat Isco in de toekomst mogelijk de overstap maakt van Real Madrid naar de grote rivaal uit Catalonië.

Woensdagavond nemen de twee aartsrivalen het tegen elkaar op in de halve finale van de Copa del Rey. In aanloop naar het bekerduel wordt Josep Maria Bartomeu in een interview met El Partidazo de COPE gevraagd naar de situatie van Isco. De president van Barcelona erkent dat de spelmaker van de Koninklijke eventueel een transfer naar de Catalanen kan maken als Real dat ziet zitten.



"Als onze trainers om een speler vragen en er spelers zijn die Madrid willen verlaten: natuurlijk willen we ze dan halen", aldus Bartomeu. "Het is nog niet voorgekomen sinds ik hier bij Barcelona ben, maar er is geen non-agressiepact of iets dergelijks. Elke ploeg wil zo competitief mogelijk zijn. Wat betreft Isco zouden we dan wel met Real moeten gaan praten."



Isco staat sinds medio 2013 onder contract bij de Spaanse grootmacht, nadat Real dertig miljoen euro had betaald aan Málaga. Sindsdien kwam de 26-jarige middenvelder tot 265 wedstrijden voor de topclub, met 46 doelpunten en 52 assists als resultaat. De 36-voudig international ligt nog tot de zomer van 2022 vast in de Spaanse hoofdstad.