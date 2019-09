Barcelona-revelatie hakt knoopt door en stelt Portugal teleur

Ansu Fati schreef onlangs geschiedenis met zijn debuut voor Barcelona.

De aanvaller werd met zijn 16 jaar en 300 dagen de op een na jongste debutant in het eerste elftal van de Catalanen. Het jonge talent werd in Guinee-Bissau geboren en kan daardoor ook voor de nationale ploeg van Portugal uitkomen. Beide landen grijpen echter mis, daar Fati voor Spanje uit wil komen.

Omdat het geboorteland van Fati een voormalig kolonie van Portugal is, zou hij voor een interlandloopbaan bij de -winnaar kunnen gaan.

Lees beneden verder

Tegenover Sport maakt hij aan alle onzekerheid een einde. "Ik wil voor Spanje spelen", zo laat hij weten. Via is de voorkeur van het talent doorgespeeld naar de Spaanse voetbalbond.

Fati moet nog wel even wachten voordat hij in actie kan komen namens Spanje. Hij beschikt namelijk nog niet over een Spaans paspoort. Wanneer het papierwerk op tijd is afgerond, zou hij met Spanje Onder-17 mee naar het WK in Brazilië kunnen. Het mondiale eindtoernooi gaat op 26 oktober van start.

Barcelona-trainer Ernesto Valverde is onder de indruk van de kwaliteiten van Fati en voorspelt hem een mooie toekomst. "Het klopt dat hij heel jong is. Maar we hebben dingen gezien die ons kunnen helpen in bepaalde situaties. Hij heeft veel zelfvertrouwen, hij is snel en zijn capaciteiten zijn veelbelovend. Als we bij oudere spelers niet naar hun leeftijd moeten kijken, moeten we dat bij jongelingen ook niet doen", zo zei de coach na zijn debuut.