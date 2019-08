Barcelona reageert rap op geruchten en bevestigt transfer Coutinho

Philippe Coutinho is inderdaad op weg naar Bayern München, zo verzekert Barcelona-directeur Guillermo Amor vrijdagavond.

Eerder op de avond meldden diverse media al dat de middenvelder zou worden verhuurd aan Bayern en dit is nu bevestigd door Amor. "Er ligt een principeakkoord met Bayern", zo geeft de sportbestuurder aan in gesprek met Movistar+ .

Coutinho zit vrijdagavond niet bij de selectie van als de grootmacht het in LaLiga opneemt tegen Athletic Club. Het zou gaan om een huur van een seizoen, zonder optie tot koop.

“Het nieuws over Coutinho klopt inderdaad”, aldus Amor. De directeur wil echter niet prijsgeven of Coutinho ook in beeld was om deel uit te maken met een deal inzake Neymar.

Barcelona onderhandelt al geruime tijd met over een transfer van Neymar, waarbij onder anderen Coutinho de omgekeerde weg had kunnen bewandelen. De Braziliaan gaat nu echter tijdelijk verkassen naar der Rekordmeister.

Lees beneden verder

“Het is beter als we niets zeggen over de kwestie Neymar”, aldus Amor. "Hij is een speler van PSG en we hebben vanavond een wedstrijd. Daar moet de focus op liggen.”

De 55-voudig international speelt sinds januari 2018 voor Barcelona, nadat de grootmacht bereid was heel diep in de buidel te tasten om tevreden te stemmen.

Coutinho, die nog tot medio 2023 vastligt bij Barcelona, kwam nooit goed uit de verf bij de topclub. Tot op heden kwam de creatieveling tot 76 wedstrijden voor de huidige kampioen van Spanje, waarin hij 21 doelpunten en 11 assists produceerde.