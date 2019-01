Barcelona reageert op uitlatingen Frenkie de Jong: "Er is nog veel tijd"

Frenkie de Jong stelde de fans van Ajax afgelopen week nog maar eens gerust.

De 21-jarige middenvelder maakt het seizoen af bij de Amsterdamse club. "Deze winter vertrek ik sowieso niet. Ik blijf honderd procent zeker tot het einde van het seizoen", zo herhaalde De Jong op het trainingskamp in Florida. De Oranje-international wordt de afgelopen maanden voortdurend in verband gebracht met clubs als Paris Saint-Germain, Manchester City en Barcelona.

Guillermo Amor werd donderdagavond met de uitspraken van De Jong geconfronteerd. De oud-voetballer en directeur van de Catalanen wilde niet al te diep ingaan op de uitlatingen van de Nederlander. "Er is nog veel tijd", antwoordde Amor na het bekerduel met Levante (2-1 verlies). Sportkrant Sport is ervan overtuigd dat De Jong vanaf komend seizoen in het Camp Nou zal spelen en wijst erop dat men op 27 december al melding maakte van een akkoord tussen De Jong en Barcelona.



Het kamp-De Jong zou akkoord zijn gegaan met een contract tot medio 2024, inclusief een oplopend salaris. Manchester City en PSG zijn weliswaar bereid om een hoger salaris uit te keren, maar de middenvelder voelt er naar verluidt meer voor om zijn loopbaan in het Camp Nou te vervolgen. In tegenstelling tot de andere clubs is Barcelona volgens de Catalaanse krant wel van zins om af te dingen op de vraagprijs van 75 miljoen euro.



Mundo Deportivo schrijft vrijdag dat Matthijs de Ligt zeer waarschijnlijk niet het tenue van Barcelona om de schouders zal dragen, al leek dat op basis van de berichtgeving van de laatste weken sowieso al geen realistische optie meer. Na de zomerse komst van Jean-Clair Todibo is het boek definitief dicht, zo klinkt het. Barcelona hoeft alleen een opleidingsvergoeding van vier ton aan Toulouse voor de bijna transfervrije verdediger te betalen, terwijl Ajax 65 tot 70 miljoen euro wil voor De Ligt.