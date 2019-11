Barcelona profiteerde in Maastricht optimaal van transferban Chelsea

Xavier Mbuyamba tekende afgelopen zomer voor een van de meest spraakmakende transfers.

De centrale verdediger ruilde in voor . Het grote doel van Mbuyamba is spelen in het Camp Nou, al had de pas zeventienjarige verdediger nu ook voor kunnen spelen. Een transfer richting de Premier League kwam echter niet van de grond.

"Chelsea wilde mij een driejarig contract aanbieden", verklaart Mbuyamba tegenover FOX Sports . "Maar door de transferban kon ik daar niet naartoe. Maar er waren ook heel veel andere clubs die mij wilden hebben, waaronder Barcelona."

De verdediger sloot in de voorbereiding op het nieuwe seizoen aan bij Barcelona Onder-17. "Ik woon op het trainingscomplex La Masia, samen met tachtig andere jongens, waaronder naast voetballers ook basketballers en handballers. Het gaat goed, ik heb mijn draai gevonden, ik train lekker en ik speel lekker."

Mbuyamba droomt van spelen in de hoofdmacht van Barcelona, maar geduld is het toverwoord. "Ik kan na dit seizoen nog drie jaar in Barçelona-B spelen. Maar ik hoop dat ik zo snel mogelijk naar het eerste elftal ga." De ex-MVV'er heeft als voorbeeld Ansu Fati, die dit seizoen is doorgebroken bij de Catalaanse grootmacht. "Die kwam erbij door blessures en hij heeft het gewoon fantastisch gedaan. Ik denk dat het eerste elftal van Barcelona over een paar jaar wat nieuws moet hebben qua centrale verdedigers. En ik hoop dat ik er dan sta."

Barcelona plukte afgelopen zomer niet alleen Mbuyamba weg uit Nederland, want ook Ludovit Reis ( ) en Mike van Beijnen ( ) maakten de overstap naar de Spaanse kampioen. De middenvelder en verdediger maken sinds enkele maanden deel uit van het beloftenelftal van Barcelona. Frenkie de Jong is voorlopig de enige Nederlander in de A-selectie van de Catalanen.