Barcelona pikt eerste aanwinst voor aankomend seizoen op in Frankrijk

Barcelona heeft zich verzekerd van de diensten van Jean-Clair Todibo, zo melden de Catalanen dinsdagmiddag via de officiële kanalen.

De negentienjarige verdediger sluit zich per 1 juli aan bij de selectie van de Spaanse koploper en wordt daardoor de eerste aanwinst voor het aankomende seizoen. Doordat Todibo over een aflopend contract beschikt bij Toulouse, hoeft Barcelona geen transfersom te betalen.

De komst van Todibo, die ook werd genoemd bij clubs als Juventus, Real Madrid en Manchester City, komt niet uit de lucht vallen, aangezien technisch directeur Éric Abidal al een tijd bezig was met de transfer. De jonge stopper wordt door de Catalanen beschreven als 'een van de grootste talenten in het Europese voetbal' en kan naast centraal in de verdediging ook als defensieve middenvelder uit de voeten.



Todibo werd afgelopen zomer overgeheveld van het hoogste jeugdelftal van Toulouse naar de hoofdmacht en groeide vervolgens meteen uit tot een basisspeler bij de huidige nummer dertien van de Ligue 1. Vanwege zijn aflopende contract en de moeizaam verlopende gesprekken met Les Pitchouns kwam hij sinds begin november echter niet meer in actie voor de club van trainer Alain Casanova.