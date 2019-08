Barcelona, Pep, Liverpool en de winnaars en verliezers van de Champions League-loting

Barcelona is in een zware groep geplaatst bij Inter en Dortmund, terwijl Manchester City het behoorlijk heeft getroffen.

Zoals altijd heeft de loting voor de groepsfase van de ook nu weer een aantal clashes opgeleverd om van te watertanden.

Maar hoewel sommige coaches en spelers tevreden zullen zijn met hun poule, zijn anderen dat totaal niet.

Goal bekijkt welke trainers, clubs en spelers de winnaars en verliezers zijn na de loting van donderdag in Monaco.

Winnaar: Pep Guardiola

Voor de derde keer in de afgelopen drie Champions League-seizoenen komt Pep Guardiola tegenover Shakhtar Donetsk te staan.

Twee jaargangen terug wist Shakhtar het van de Spanjaard te verrassen met een thuiszege in Oekraïne, maar vorig seizoen nam de Engelse kampioen duidelijk revanche. De totale score in twee groepsduels was maar liefst 9-0.

Op papier zou Shakhtar de moeilijkste tegenstander moeten zijn voor City, maar de ploeg is wel trainer Paulo Fonseca kwijtgeraakt. Dinamo Zagreb heeft nauwelijks ervaring op dit niveau, terwijl Atalanta zelfs debutant is in de Champions League.

Pep en City zouden zelfs met een B-team de tweede ronde moeten kunnen halen.

Winnaar:

Jürgen Klopp komt in de persoon van Carlo Ancelotti een bekende vijand tegen. De Italiaan wist vorig jaar met in de groepsfase van Liverpool te winnen, waardoor de uiteindelijke toernooiwinnaar dicht bij uitschakeling kwam.

The Reds overleefden echter in de return, mede dankzij geweldig keeperswerk van Alisson Becker, en in Madrid werd voor de zesde keer in de historie de cup veroverd.

Vorig seizoen moesten de Engelsen in de poule ook afrekenen met Paris Saint-Germain en Rode Ster Belgrado. Dit keer treft Liverpool met RB Salzburg en Genk twee mindere tegenstanders.

Het lijkt meer op een -groep voor Klopp en zijn mannen, aangezien Salzburg en Genk samen pas één Champions League-duel hebben gewonnen. Beide teams zijn op nationaal niveau sterk, maar ze komen bij lange na niet in de buurt van het niveau van Liverpool.

Winnaar: Cristiano Ronaldo

heeft flink geïnvesteerd om de trofee te pakken die in 1996 voor het laatst werd veroverd. De Italiaanse kampioen moet door een lastige groep komen om uitzicht te houden op de hoofdprijs.

Nieuwe spelers als Matthijs de Ligt, Aaron Ramsey en Adrien Rabiot hebben de kwaliteit die Juventus nodig heeft om een stapje hogerop te komen. Maar de meeste ogen zijn natuurlijk nog steeds gericht op Cristiano Ronaldo, de enige speler van de Oude Dame die vorig seizoen na de groepsfase wist te scoren. Met zijn hattrick tegen voorkwam de Portugees uitschakeling in de achtste finales. De topscorer aller tijden van de Champions League (126 goals) was ook namens vaak trefzeker tegen Atleti .

Hoewel João Félix en Kai Havertz bij de beste talenten van Europa horen, zal Ronaldo tegen Atlético en genoeg ruimte vinden om zijn doelpuntentotaal verder op te schroeven en Juventus op koers te houden voor de eindzege.

Lokomotiv Moskou, de vierde ploeg in groep D, heeft met João Mario, Grzegorz Krychowiak en Benedikt Höwedes een aantal bekende gezichten. Voor Ronaldo en Juve zal dat niet echt een probleem zijn.

Verliezer:

Barcelona heeft een lastige loting gekregen met en als twee sterkste opponenten. Slavia Praag zal al blij zijn met een punt in deze loodzware poule.

De selectie van Dortmund heeft deze zomer de nodige veranderingen ondergaan door de komst van onder meer Mats Hummels en Julian Brandt. Bovendien beschikken de Duitsers voorin over één van de grootste talenten ter wereld: Jadon Sancho.

Inter lijkt ondertussen veel sterker te zijn geworden dankzij de komst van Romelu Lukaku. Zowel BVB als de Milanezen willen in eigen land de hegemonie doorbreken, aangezien en Juventus in Duitsland en Italië al jaren de dienst uitmaken.

Een tripje naar het Signal Iduna Park en Giuseppe Meazza is voor Barcelona geen makkelijk vooruitzicht en de Catalanen kunnen zich geen 'off days' veroorloven. Barça zal bovendien de volle buit moeten pakken tegen Slavia Praag.

Verliezer:

Frank Lampard komt in groep H een -ploeg tegen die vorig seizoen indruk maakte op heel Europa. De Amsterdammers overleefden meerdere voorrondes en waren slechts seconden verwijderd van een plaats in de grote finale in Madrid.

Ondanks het verlies van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt oogt Ajax ook dit seizoen sterk. Spelers als David Neres, Hakim Ziyech en Dusan Tadic kunnen het iedereen lastig maken, dus ook Chelsea.

Een jonge en onervaren ploeg van The Blues gaat het ook opnemen tegen en , de club waar -aanwinst Nicolas Pepe vorig seizoen uitblonk. Het wordt zeker niet makkelijk voor de Londenaren op groepswinnaar te worden.

Verliezer: Neymar

Misschien komt Neymar wel tegenover Eden Hazard te staan als aantreedt tegen Real Madrid, maar misschien ook niet. De toekomst van de Braziliaan in Parijs is nog steeds onzeker en een transfer naar Barcelona is niet ondenkbaar.

Mocht hij Hazard wél tegenkomen onder de stadionlichten van Bernabéu, dan zal hij zich toch afvragen wat er eventueel was gebeurd als Real hem net zo fanatiek had benaderd als de Belg.

Zoals het er nu naar uitziet, zit Neymar gevangen in gouden handboeien. Hij heeft een prijskaartje en een salaris dat praktisch onbereikbaar lijkt. Het is geen geheim dat de aanvaller de kans zou pakken op PSG te verlaten, maar of dat lukt is dus nog niet bekend.

Om wat voor reden dan ook ging Real Madrid ergens anders kijken. Misschien komt de Spaanse grootmacht in de nabije toekomst wel terug in Parijs met een astronomische aanbieding, maar dan gaat het waarschijnlijk niet om Neymar.

Dan zal het WK-winnaar Kylian Mbappé zijn waarvoor Real zich in de Franse hoofdstad meldt.